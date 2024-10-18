Абсолютна більшість українців довіряє ЗСУ та вірить у перемогу — результати соцопитування

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Щонайменше 91,5% українців, згідно з останнім соцопитуванням, довіряють Збройним силам нашої країни. А 83% опитаних також вірить у перемогу України у війні, розв’язаною Росією.

Такі результати показало дослідження, проведене з 20 до 26 вересня 2024 року соціологічною службою Центру Разумкова. Результати опитування свідчать про те, що на другому місці за рівнем довіри громадян знаходиться Державна служба з надзвичайних ситуацій (83%), на третьому — волонтерські організації (80%).

Далі йдуть добровольчі загони (79,5%), Національна гвардія (74%), Державна прикордонна служба (70%), Служба безпеки України (64%), Міністерство оборони (63%), Церква (62,5%) та громадські. організації (59%).

Респонденти частіше висловлювали довіру, ніж недовіру до Національного банку (відповідно 50% та 39%), Національної поліції (відповідно 50% та 41%), Президента України (відповідно 48,5% та 44,5%), до уповноваженого Верховної Ради з прав людини (омбудсмена) (42% та 34% ).

Приблизно в рівній мірі люди довіряють та не довіряють голові міста (селища, села) та раді міста (селища, села), де вони проживають.

Більшість українців не довіряє:

Верховній Раді України ( 78,5% );

); державному апарату (чиновникам) ( 77% );

); політичним партіям ( 73,5% );

); уряду України ( 72,5% );

); судам (судовій системі в цілому) ( 70% );

); прокуратурі ( 63% );

); Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі ( 58% );

); Національному антикорупційному бюро ( 58% );

); Національному агентству із запобігання корупції ( 57% );

); комерційним банкам ( 55% );

); Державному бюро розслідувань ( 53% );

); Бюро економічної безпеки України (51%).

Політична сила, якій можна довірити владу у повоєнний період, найчастіше, на думку громадян, може з’явитися із середовища військових (так вважають 47% опитаних). 24% респондентів дотримуються думки, що вона може з’явитися з волонтерського середовища, 21% — з кола гуманітарної або технічної інтелігенції, 19% — з організацій громадянського суспільства, 17% — з уже існуючих політичних партій, 9% — з бізнес-середовища.

Українці вірять в перемогу

83% опитаних вірять у перемогу України у війні, не вірять — 11%.

Стосовно термінів настання перемоги, то серед респондентів, які в неї вірять, 39% вважають, що вона настане через 1–2 роки, 19,5% — що вона настане до кінця цього року, 15% — що для цього знадобиться від 3 до 5 років, 5% — більш ніж 5 років, 2% — що перемога відбудеться «навряд чи за мого життя».

Що вважати перемогою?

Стосовно того, що можна вважати перемогою, відносна більшість (38%) тих, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

17,5% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.

17% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року.

7,5% — вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму.

А 8% — припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).

Щодо наступу в Курській області

У серпні 2024 року Сили оборони України здійснили наступ у Курській області Росії. Респондентів запитували, як вони ставляться до того, що українські війська ведуть бойові дії не лише на території України, але й на території Росії.

58% поставилися до цього позитивно, 20% — негативно, а 7% відповіли, що їм байдуже (16% не визначилися).

Позитивно до цього ставляться більшість (65%) тих респондентів, які вірять в перемогу України (негативно — лише 15%), тоді як ті, хто не вірить в перемогу, ставляться до цього частіше негативно (відповідно 22% і 50%). Також частіше негативно до цього ставляться ті, хто вважатиме перемогою припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення.

Довіра до політиків, посадовців та громадських діячів

Серед політиків, посадовців та громадських діячів, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до Володимира Зеленського (51%).

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до В. Кіма (46% і 34%), В.Малюка (відповідно 36% і 27%), М. Федорова (відповідно 31% і 24,5%).

Більшість опитаних не довіряють Ю.Бойку (79%), Ю. Тимошенко (79%), П.Порошенку (68%), М. Безуглій (64%), А. Єрмаку (62%), Д. Арахамії (60%), Р. Стефанчуку (53%), І.Верещук (52%), Д. Шмигалю (52%).

Ставлення до проведення виборів в Україні до завершення війни

Лише 28% опитаних позитивно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні (президентських чи парламентських) до завершення війни. Більшість опитаних (56%) ставляться до цього негативно.

Підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади, насамперед до Президента України. Так, серед тих, хто довіряє Президенту України, лише 17% підтримали б такі вибори (не підтримали б — 69%), тоді як серед тих, хто йому не довіряє — відповідно 41% і 42%.

Соціологічне опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face в на території тих областей України, що контролюються урядом та на яких не ведуться бойові дії.

Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) наприкінці травня 2024 року, більшість українців (58%) згодні з твердженням, що українська влада не повинна йти на компроміси у переговорах з РФ, і Україна продовжуватиме боротьбу стільки, скільки буде потрібно. Не згодні з таким твердженням майже удвічі менше — 30%.

А за результатами соціологічного опитування, проведеного «Центром Разумкова» у червні 2024 року, переважна більшість українців (80%) вірять в перемогу України у війні з Росією. При цьому, 38% вважають, що вона настане через 1–2 роки. Не вірять у перемогу лише 12% опитаних.