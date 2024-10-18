Україна у цьому році збільшила потужності по виробництву дронів у понад 10 разів, — Мінцифри

У 2024 році виробничі потужності української дронової індустрії зросли у понад 10 разів порівняно з минулим роком.
Про це повідомляє у своєму Телеграм пресслужба Мінцифри.
Такі результати було презентовано на міжнародному інвестиційному саміті Defense Tech Valley у рамках дослідження, проведеного Київською школою економіки (KSE) та кластером Brave1.
У Мінцифри повідомляють, що інвестиції у дронову індустрію також зросли удесятеро, сягнувши $50 мільйонів у 2024 році, порівняно з $5 мільйонами у 2023 році.
Середній розмір інвестицій також збільшився — з $500 тисяч до 1 $-3 мільйонів.
За даними міністерства, зростання виробничих потужностей вражає:
Згідно з дослідженням, після налагодження масового виробництва дронів, пріоритет змістився на ефективність і новітні технології. Також експерти очікують, що в наступні роки конкуренція в галузі призведе до консолідації виробників.
Детальніше про дослідження «Українська індустрія дронів: інвестиції та продуктові інновації» читайте за посиланням.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів.
А міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що понад 95% дронів для ЗСУ виробляються в Україні. Наразі майже 300 українських компаній займаються виготовленням різних типів дронів, включаючи FPV та розвідувальні.
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