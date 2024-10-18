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Україна у цьому році збільшила потужності по виробництву дронів у понад 10 разів, — Мінцифри

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 3

 

Інвестиції у дронову індустрію зросли до 50 млн доларів

У 2024 році виробничі потужності української дронової індустрії зросли у понад 10 разів порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє у своєму Телеграм пресслужба Мінцифри.

— У 10+ разів збільшились виробничі потужності української дронової індустрії у 2024 році порівняно з 2023, — зазначили у відомстві.

Такі результати було презентовано на міжнародному інвестиційному саміті Defense Tech Valley у рамках дослідження, проведеного Київською школою економіки (KSE) та кластером Brave1.

У Мінцифри повідомляють, що інвестиції у дронову індустрію також зросли удесятеро, сягнувши $50 мільйонів у 2024 році, порівняно з $5 мільйонами у 2023 році.

Середній розмір інвестицій також збільшився — з $500 тисяч до 1 $-3 мільйонів.

За даними міністерства, зростання виробничих потужностей вражає:

  • у 2023 році Україна мала потужності по виробництву 300 тисяч дронів,
  • а у 2024 році цей показник зріс до 4 мільйонів.

Згідно з дослідженням, після налагодження масового виробництва дронів, пріоритет змістився на ефективність і новітні технології. Також експерти очікують, що в наступні роки конкуренція в галузі призведе до консолідації виробників.

— Помітний прогрес у створенні повітряних, морських і наземних дронів та розробці систем радіоелектронної боротьби. Серед ключових тенденцій — використання комп’ютерного зору, «ройових» технологій, інновацій у навігації та зв’язку, - йдеться у повідомленні.

 

Детальніше про дослідження «Українська індустрія дронів: інвестиції та продуктові інновації» читайте за посиланням.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів.

А міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що понад 95% дронів для ЗСУ виробляються в Україні. Наразі майже 300 українських компаній займаються виготовленням різних типів дронів, включаючи FPV та розвідувальні.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Міністерство оборони Фото: Антон Шевельов
Теги: Мінцифра дрони БПЛА ЗСУ РЕБ
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