Україна виготовить 1,5 мільйона дронів до кінця року — Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів.
Про це він повідомив під час засідання уряду.
За словами голови уряду, Україна щодня працює з партнерами над збільшенням поставок зброї й посиленням розвитку власного ОПК.
Денис Шмигаль зазначив, що сфера безпеки та оборони — це пріоритет № 1 в державному бюджеті. Наступного року уряд передбачив на це 2,2 трлн грн, що складає 26% ВВП.
Ще один напрямок підтримки нашого війська — це збільшення кількості зброї та техніки, яку мають захисники України.
Він також додав, що у 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі.
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