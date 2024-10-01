Україна виготовить 1,5 мільйона дронів до кінця року — Денис Шмигаль

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Минулого року виробництво зброї в Україні зросло втричі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів.

Про це він повідомив під час засідання уряду.

За словами голови уряду, Україна щодня працює з партнерами над збільшенням поставок зброї й посиленням розвитку власного ОПК.

— Завдання Уряду та кожної державної інституції — забезпечити наших захисників усім необхідним для виконання бойових завдань, для лікування та реабілітації, для переходу від військового до мирного життя, — заявив він.

Денис Шмигаль зазначив, що сфера безпеки та оборони — це пріоритет № 1 в державному бюджеті. Наступного року уряд передбачив на це 2,2 трлн грн, що складає 26% ВВП.

Ще один напрямок підтримки нашого війська — це збільшення кількості зброї та техніки, яку мають захисники України.

— До кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів, — заявив прем'єр-міністр.

Він також додав, що у 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі.