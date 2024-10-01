Хабар за невтручання у бізнес: на Полтавщині судитимуть колишнього посадовця

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 93

Чоловіка затримали «на гарячому» при отриманні хабаря у 60 тисяч гривень

На Полтавщині судитимуть колишнього керівника райуправління Держпродспоживслужби за вимагання хабарів з бізнесменів за невтручання у їхню підприємницьку діяльність. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, 3 вересня чоловік отримав 60 тисяч гривень від підприємця за те, що під час перевірки у його магазині не будуть зафіксовані ніякі порушення.

Після цього бізнесмен щомісяця мав платити посадовцеві по 10 тисяч гривень.

Наразі чоловіка звільнили із Держпродспоживслужби.

Судитимуть чоловіка за одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Полтавщині підозрюють керівника комунального підприємства «Полтавафармація» у вимаганні хабаря за звільнення від орендної плати аптеки.



