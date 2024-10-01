Хабар за невтручання у бізнес: на Полтавщині судитимуть колишнього посадовця

На Полтавщині судитимуть колишнього керівника райуправління Держпродспоживслужби за вимагання хабарів з бізнесменів за невтручання у їхню підприємницьку діяльність. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
За даними правоохоронців, 3 вересня чоловік отримав 60 тисяч гривень від підприємця за те, що під час перевірки у його магазині не будуть зафіксовані ніякі порушення.
Після цього бізнесмен щомісяця мав платити посадовцеві по 10 тисяч гривень.
Наразі чоловіка звільнили із Держпродспоживслужби.
Судитимуть чоловіка за одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, на Полтавщині підозрюють керівника комунального підприємства «Полтавафармація» у вимаганні хабаря за звільнення від орендної плати аптеки.
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