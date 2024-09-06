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Надзвичайні новини, Полтавщина

Посадовця, який збирав хабарі із підприємців на Полтавщині, взяли під варту — суд

Сьогодні, 10:06 Переглядів: 288

 

Також суд визначив суму застави, яку може внести підозрюваний, — вона вдвічі більша за розмір отриманого хабаря

Учора, 5 вересня, Октябрський районний суд у Полтаві взяв під варту виконувача обов’язків керівника одного із районних управлінь Держпродспоживслужби у Полтавській області, якого спіймали «на гарячому» під час отримання хабаря у сумі 60 тисяч гривень. Про це інформує пресслужба суду.

Чоловіка взяли під варту терміном на 60 днів. Його підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Крім того, суд визначив заставу у 121 тис. 120 грн — це вдвічі більше, ніж отриманий підозрюваним хабар. 

Хабарі за невтручання у підприємницьку діяльність: що відомо

За даними правоохоронців, чоловік налагодив схему, аби вимагати гроші із підприємців. Спочатку створювалися фейкові заяви та звернення від громадян про нібито недотримання безпечності харчових продуктів та порушення санітарних норм підприємцями. Далі на місця з позаплановими перевірками виїжджали працівники райуправління. І за непритягнення до відповідальності за вигадані порушення із підприємців вимагали хабарі.

 

Так в одного з бізнесменів посадовець вимагав 60 тисяч гривень. Окрім «разового внеску», чоловік і надалі щомісяця мав платити по 10 тисяч гривень, аби йому не заважали працювати.

3 вересня правоохоронці затримали посадовця-хабарника під час отримання грошей. В машині у нього поліція виявила та вилучила 60 тисяч гривень.

 

Слідчі проводять розслідування, аби встановити повне коло осіб, причетних до хабарницької схеми.

Нагадаємо, на Полтавщині підозрюють керівника комунального підприємства «Полтавафармація» у вимаганні хабаря за звільнення від орендної плати аптеки.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: суд рішення суду Держпродспоживслужба хабар Підприємці
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