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Надзвичайні новини

Поліція розшукує зниклого мешканця Лазірок Анатолія Обмока

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 89

 Він зник у 2014 році

Працівники Лубенського районного відділу поліції розшукують Анатолія Обмока, мешканця села Лазірки Лубенського району, який зник наприкінці квітня 2014 року. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Прикмети зниклого: вік 65-70 років, зріст 170-173 см, худорлявої статури, коротке русяве волосся, овальне обличчя, тонкі губи. На момент зникнення він був одягнений у чорні спортивні штани, коричневу куртку та чорні туфлі.

Тих, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження Анатолія Обмока, поліція просить повідомити до Лубенського районного відділу поліції за телефонами: (05361) 73-628, 050-440-82-76, 066-686-33-47 або за номером 102.

Нагадаємо, що у Кременчуці продовжують розшук зниклого безвісти 38-річного Сергія Шамрая.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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