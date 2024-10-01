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Кременчук, Війна

Кременчужанин Олександр Кроковець отримав звання Героя України та орден «Золота зірка»

Сьогодні, 16:42 Переглядів: 241

 

Весною військовий отримав медаль «Захиснику України» від Головкома Сирського

Військовослужбовцеві з Кременчука Олександру Кроковцю президент надав звання Героя України з врученням ордену «Золота зірка». Відповідний указ оприлюднений на сайті президента від 30 вересня.

Військових брав участь у контрнаступі на Мелітопольському напрямку, а екіпаж під командуванням Кроковця продовжував виконувати поставлене бойове завдання навіть після влучання по машині двох російських ракет.

Також під час одного із бойових завдань екіпаж військового наїхав на протитанкову міну. Олександр вчасно подав команду десанту спішитися, залишився у пошкодженій машині разом із навідником та продовжував вести вогонь. Це дало змогу зайняти вигідні позиції під час бою.

Олександр — військовий із багаторічним досвідом, боронити Україну почав ще у 2014 році, пройшов Іловайський котел.

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Нагадаємо, у травні Олександр Кроковець отримав медаль «Захиснику України» від Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: poltavawave.com.ua
Теги: нагородження Герой України золота зірка
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