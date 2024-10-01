Командири військових частин зможуть набирати добровольців без участі ТЦК — Гончаренко

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 156

Відповідні зміни внесені урядом до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації

Кабмін вніс зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі.

— Надається право командиру військової частини надавати направлення для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби. Надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом, — написав він.

Олексій Гончаренко додав, що Генштаб ЗСУ може визначити перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів та військовозобовʼязаних без участі ТЦК.

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Нагадаємо, минулого тижня народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що відповідно до директиви Командування Сухопутних військ ЗСУ № 116/2/1/21409, в Україні призупинена мобілізація військовозобов’язаних віком від 18 до 25 років, які мають обмежену придатність до проходження військової служби. А призов чоловіків віком від 50 до 60 років може бути здійснена лише за спеціальним розпорядженням Генштабу.