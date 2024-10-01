«Укрзалізниця» запустила сайт для ветеранів та ветеранок на залізниці

Після початку повномасштабного вторгнення з 2022 року понад 13 тисяч працівників «Укрзалізниці» стали на захист України
На сайті «Герої серед нас», яке презентувала «Укрзалізниця», зібрали все необхідне для успішного працевлаштування та адаптації героїв війни в компанії після звільнення з військової служби.
В «Укрзалізниці» зазначають, що сьогодні 10 579 працівників компанії воюють у лавах Збройних Сил України, а 1 441 повернулися до роботи в компанії після військової служби.
Залізничники стають на захист України у складі Збройних Сил з 2014 року. А після початку повномасштабного вторгнення з 2022 року понад 13 тисяч працівників «Укрзалізниці» долучилися до війська.
На новому ресурсі представлені:
В «Укрзалізниці» зазначають, що у ветеранській політиці в компанії чітко прописали всі визначення та дії, яких мають дотримуватися HR-спеціалісти при поверненні та прийнятті ветеранів війни на роботу.
«Укрзалізниця» запрошує усіх ветеранів і ветеранок приєднатися до своєї команди.
Ті, хто шукає нові можливості для розвитку та хоче стати частиною найбільшої транспортної компанії країни, може відправити свої запити на електронне адресу компанії — Csp_cad@uz.gov.ua.
Нагадаємо, наприкінці минулого року «Укрзалізниця» запустила сервіс замовлення квитків для військових.
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