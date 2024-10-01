«Укрзалізниця» запустила сайт для ветеранів та ветеранок на залізниці

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 108

Після початку повномасштабного вторгнення з 2022 року понад 13 тисяч працівників «Укрзалізниці» стали на захист України

На сайті «Герої серед нас», яке презентувала «Укрзалізниця», зібрали все необхідне для успішного працевлаштування та адаптації героїв війни в компанії після звільнення з військової служби.

В «Укрзалізниці» зазначають, що сьогодні 10 579 працівників компанії воюють у лавах Збройних Сил України, а 1 441 повернулися до роботи в компанії після військової служби.

— На жаль, 570 наших колег загинули під час виконання військового обов’язку, і ми завжди будемо пам’ятати їхню самопожертву, — написали на сайті «Герої серед нас».

Залізничники стають на захист України у складі Збройних Сил з 2014 року. А після початку повномасштабного вторгнення з 2022 року понад 13 тисяч працівників «Укрзалізниці» долучилися до війська.

— Ми гордимося їхньою мужністю та стійкістю і високо цінуємо їхній військовий досвід, почуття справедливості, лідерські якості та здатність досягати результатів у команді. Вони — герої, і ми з нетерпінням чекаємо їхнього повернення до Укрзалізниці. Прагнемо зробити все можливе, щоб вони відчували себе комфортно та захищено: створюємо безбар'єрне середовище, де їх поважають і розуміють, відкриваємо нові можливості для їхнього професійного зростання. Укрзалізниця також відкрита для кожного захисника і захисниці, хто прагне стати частиною нашої залізничної родини, — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

На новому ресурсі представлені:

ветеранська політика компанії;

покроковий шлях повернення ветеранів до роботи;

програми підтримки;

корисні ресурси для лікування та реабілітації.

В «Укрзалізниці» зазначають, що у ветеранській політиці в компанії чітко прописали всі визначення та дії, яких мають дотримуватися HR-спеціалісти при поверненні та прийнятті ветеранів війни на роботу.

— Ми супроводжуємо ветеранів на кожному етапі цього процесу, допомагаючи їм освоїтись в робочому середовищі, адаптувати робоче місце і навіть змінити роботу через поранення. Також створена мапа «Шлях ветерана», що містить покрокові інструкції основних дій для воїнів-залізничників, починаючи з моменту військової служби й до повернення в цивільне життя, - йдеться у повідомленні.

«Укрзалізниця» запрошує усіх ветеранів і ветеранок приєднатися до своєї команди.

Ті, хто шукає нові можливості для розвитку та хоче стати частиною найбільшої транспортної компанії країни, може відправити свої запити на електронне адресу компанії — Csp_cad@uz.gov.ua.

Нагадаємо, наприкінці минулого року «Укрзалізниця» запустила сервіс замовлення квитків для військових.