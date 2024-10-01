У Горішніх Плавнях в Дніпрі виявили тіло чоловіка — поліція підозрює умисне вбивство

Тіло жителя Горішніх Плавнів, якого розшукували із 29 вересня, виявлено без ознак життя у річці. Поліція проводить досудове розслідування.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.
Про зникнення 71-річного чоловіка поліцію повідомили жителі Горішніх Плавнів. Востаннє його бачили близько тижня тому.
За цим фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.
Причини та обставини події з’ясовує слідство.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.