У Горішніх Плавнях в Дніпрі виявили тіло чоловіка — поліція підозрює умисне вбивство

Сьогодні, 15:49 Переглядів: 337

Тіло жителя Горішніх Плавнів, якого розшукували із 29 вересня, виявлено без ознак життя у річці. Поліція проводить досудове розслідування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

Про зникнення 71-річного чоловіка поліцію повідомили жителі Горішніх Плавнів. Востаннє його бачили близько тижня тому.

— У ході пошукових заходів поліціянти знайшли велосипед зниклого на одній із човнових станцій. Також виявили, що на станції відсутній металевий човен. Тож, до пошуків долучилися водолази рятувальників. Невдовзі чоловіка виявили у водоймі без ознак життя. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті, — йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.