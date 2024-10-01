Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

У Горішніх Плавнях в Дніпрі виявили тіло чоловіка — поліція підозрює умисне вбивство

Сьогодні, 15:49 Переглядів: 337

 

Загиблого розшукували з 29 вересня, наразі поліція встановлює обставини смерті чоловіка

Тіло жителя Горішніх Плавнів, якого розшукували із 29 вересня, виявлено без ознак життя у річці. Поліція проводить досудове розслідування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

Про зникнення 71-річного чоловіка поліцію повідомили жителі Горішніх Плавнів. Востаннє його бачили близько тижня тому.

— У ході пошукових заходів поліціянти знайшли велосипед зниклого на одній із човнових станцій. Також виявили, що на станції відсутній металевий човен. Тож, до пошуків долучилися водолази рятувальників. Невдовзі чоловіка виявили у водоймі без ознак життя. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті, — йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

ПО ТЕМІ:

На Полтавщині у річці потонув чоловік — поліція

На Полтавщині потонув підліток — поліція

На Полтавщині під час відпочинку на водоймі потонув чоловік - поліція відкрила кримінальне провадження

Учора на водоймах Полтавщини потонули дві людини – обласне управління ДСНС

У Кременчуці у Сухому Кагамлику потонула людина

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Горішні Плавні потонув потопельник човнова станція поліція Полтавщини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх