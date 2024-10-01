З жовтня в Україні почнуть по-новому розраховувати акциз на цигарки — ціни зростуть

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 210 Коментарів: 1

Ключове нововведення у розрахунку акцизів набуло чинності з 1-го жовтня — ставки акцизу розраховуватимуться не в гривнях, а в євро

У 2025 році на українців очікує значне подорожчання цигарок у зв’язку з істотним підвищенням акцизів на тютюнові вироби. Згідно з проєктом держбюджету на 2025 рік, акцизна політика зазнає серйозних змін, що призведе до помітного зростання цін на цигарки.

Про це пише «Хвиля» посилаючись на пояснювальну записку до проєкту державного бюджету України на наступний рік.

Ключове нововведення набуло чинності вже з 1-го жовтня 2024 року: ставки акцизу на тютюнові вироби розраховуватимуться не в гривнях, а в євро. Цей крок покликаний зробити акциз менш уразливим до інфляційних процесів, проте може призвести до додаткового зростання цін у разі девальвації гривні внаслідок коливань валютного курсу.

У 2025 році специфічна ставка акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра зросте на 23,4% — з 47 до 58 євро за 1000 штук. Мінімальне податкове зобов’язання щодо сплати акцизного податку також збільшиться на 23,9% — з 63,45 до 78 євро за 1000 штук. Це вплине на кінцеву вартість тютюнових виробів для споживачів.

Зміни торкнуться й електронних пристроїв для куріння.

За оцінками експертів, ціни на цигарки можуть зрости як мінімум на 20-25%, залежно від марки та класу продукції. А це означає, що пачка цигарок може подорожчати на кілька десятків гривень.

Підвищення акцизів відповідає зобов’язанням України щодо гармонізації податкової політики з нормами Європейського Союзу. Уряд розраховує, що ці зміни принесуть додаткові надходження до бюджету близько 27,1 млрд грн.

У виданні відмічають, що акцизи на алкогольні напої на відміну від тютюнових виробів залишаться без змін.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що за оцінкою експертів, з врахуванням прогнозу курсу гривні, опублікованого МВФ, мінімальна вартість пачки цигарок становитиме:

у 2024-му — 92,8 грн за пачку;

у 2025-му — 127,4 грн за пачку;

у 2026-му — 142,1 грн за пачку;

у 2027-му — 155,8 грн за пачку;

у 2028-му — 173,6 грн за пачку.

«Кременчуцький Телеграф» також писав, що Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо підвищення акцизів на тютюнові вироби — у 2025 році вони зростуть на чверть.