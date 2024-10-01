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Надзвичайні новини, Полтавщина

Хотів вкрасти мільйон — проведе 9 років за ґратами: у Полтаві судили чоловіка за розбійний напад

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 248 Коментарів: 1

 

Судова справа тягнулася понад чотири роки — злочин чоловік скоїв у березні 2020 року

*фото ілюстративне

У Полтаві до 9 років за ґратами засудили колишнього студента з Узбекистану, який у березні 2020 року намагався вкрасти понад мільйон гривень з обмінника. Вирок виніс Октябрський райсуд Полтави 26 вересня.

У матеріалах справи зазначено, що чоловік був студентом стоматологічної академії. Проте у грудні 2019 року його із вишу відрахували, обвинувачений ніде не працював, не мав грошей на життя у місті, тож вирішив пограбувати обмінний пункт.

Він підшукав обмінник без охорони, вивчив робочий графік касира та склав приблизний план пограбування.

Скоїти задумане чоловік вирішив 17 березня 2020 року. На момент спроби пограбування у касі обмінника було понад мільйон гривень у різній валюті. Грабіжник дочекався кінця робочого дня, прихопив із собою залізний кухонний товкач і прийшов до обмінника під виглядом клієнта.

Потім нападник вдарив касирку товкачем по голові, заштовхав її у службове приміщення та мінімум 30 разів вдарив жінку по голові та руках, аби та віддала йому гроші з каси. В результаті побиття потерпіла отримала низку травм, які правоохоронці розцінили як тяжкі тілесні ушкодження.

Проте вкрасти мільйон чоловікові так і не вдалося — він помітив, що касирка натиснула на тривожну кнопку та викликала поліцію. Тож горе-грабіжник з місця події втік. Проте згодом чоловіка затримали та на початку квітня взяли під варту.

На суді обвинувачений провину визнав повністю. Крім того, потерпіла касирка повідомила, що нападник повністю відшкодував завдану їй шкоду.

Судили чоловіка за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Йому присудили 9 років ув’язнення з конфіскацією майна. Крім того, обвинувачений має відшкодувати обмінному пункту 57 тисяч гривень компенсації, а також сплатити 7643 грн державі за процесуальні витрати.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: expert.in.ua
Теги: пограбування обмінник розбій суд рішення суду
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Коментарі: 1

1 274
evil:
Сьогодні, 15:58

Телеграф, вивчить один раз різницю між термінами крадіжка та пограбування то не будете робити систематичні непрофесійні помилки.


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