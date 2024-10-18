У Полтавській області працювала ППО — Повітряні сили

У ніч на 18 жовтня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. Військові збивали безпілотники. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.
Загалом сили оборони збили 80 безпілотників у 14 областях України, вказують у ПС.
Нині робота ППО триває.
Росіяни запускали безпілотники типу «Shahed» та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф.).
Нагадаємо, вночі у Кременчуці було чутно звук вибух.
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