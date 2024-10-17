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Кременчук, Спорт

У Кременчуці відбувся шаховий турнір пам'яті Заслуженого майстра спорту з шахів Юрія Ямпольського

Вчора, 22:00 Переглядів: 128

 

Змагання серед шахістів відбувалися протягом двох днів. Присвятили їх пам'яті Юрія Ямпольського, екскерівника шахово-шашкового клубу «Каїсса»

Минулими вихідними, 12 та 13 жовтня, у Кременчуці відбувся шаховий турнір, присвячений пам’яті Заслуженому майстру спорту з шахів, колишньому керівникові шахово-шашкового клубу «Каїсса» Юрію Ямпольському. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів теперішній голова клубу Володимир Груздєв.

У перший день змагань відбувся рапіт-турнір, до якого долучився 51 учасник. Наступного дня провели шаховий бліц, але там зіграла менша кількість учасників — лише 32 шахісти.

 

За результатом першого дня змагань призові місця посіли:

  • І місце — Віталій Бажан, кандидат у майстри спорту із Полтави;
  • ІІ місце — Денис Волков, кандидат у майстри спорту, представник Донеччини, нині живе у Кременчуці;
  • ІІІ місце — Олександр Петров-Хоменко, ветеран шахів із Кременчука.

 

Другий день змагань був дещо слабшим за складом гравців, говорить Володимир Груздєв. Там уже не грали ані полтавці, ані представники з Олександрії.

Тут І місце виборов кременчужанин Андрій Зазуляк, який, за словами Груздєва, не міг перемогти протягом останніх трьох турнірів. ІІ місце, як і попереднього дня, дісталося Денису Волкову, а ІІІ місце — Олександру Петрову-Хоменку.

 

Відзначили під час турніру і кращих дівчат-шахісток. Кращою у турнірі стала Аліса Романченко. ІІ місце посіла Поліна Бондаренко, а ІІІ місце виборола Софія Капацина.

 

Крім того, Володимир Груздєв також розповів, що під час турніру президент обласної шахової федерації відсторонив головного суддю від змагань, а також змінив регламент турніру.

Нагадаємо, у вересні кременчуцькі шахісти взяли участь у місцевих змаганнях з нагоди дня фізичної культури і спорту.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: шахи турнір Юрій Ямпольський Каїсса
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