У Полтаві пройшов Східноукраїнський форум рад ВПО, на який завітала Ірина Верещук

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 1

На форумі обговорили теми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), їх працевлаштування та соціальному захисту

Полтавщина стала першою областю, яка створила ради ВПО у всіх громадах та має найбільший показник по їх кількості в Україні. В обласному центрі пройшов Східноукраїнський форум рад ВПО.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Він зазначив, що на форум приїхала заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук. Ця поїздка на Полтавщину стала її першим офіційним візитом після зміни посади.

- Спільно долучилися до масштабної події – Східноукраїнського форуму рад ВПО, який приймає наша область. Центральною темою стало забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Також приділили увагу працевлаштуванню й соціальному захисту, - розповів Філіп Пронін.

Він зауважив, що в регіоні триває комплексна робота у межах цільової програми, мета якої – максимальна підтримка людей, які знайшли прихисток у нашому регіоні. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами в області працюють над розширенням і поліпшенням мережі місць проживання ВПО, чому вже є успішні приклади.

Філіп Пронін нагадав про ініціативу команди Полтавської ОВА щодо використання фонду відумерлої спадщини для створення житлових приміщень для ВПО. Після моніторингу в області виявили понад сотню потенційних об'єктів, серед яких уже понад 30 громад прийняли до комунальної власності.

- Разом з Іриною Верещук поспілкувалися з внутрішньо переміщеними особами, які проживають у гуртожитках одного з вишів області. Щира розмова – найкращий спосіб пересвідчитися, як все працює, - резюмував керівник Полтавської ОВА.

Він додав, що серед учасників заходу були голови й учасники рад ВПО із Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської областей, а форум став місцем для пошуку дієвих рішень щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Нагадаємо, у Кременчуці працюють 6 місць тимчасового проживання переселенців.