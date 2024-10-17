Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 18 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00 вул. Виноградна, 15-20;

вул. І. Франка, 13-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-100;

пров. Насосний, 3-22;

вул. М. Березовського, 20-45;

вул. Республіканська, 22-36;

пров. Костянтина Ушинського, 1-12;

вул. Давида Кострова, 4-47/;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38-20/33;

вул. Рєпіна, 9/28-86;

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;

пров. Антона Чехова, 3-7/26;

вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;

вул. Володимира Вернадського, 57-80;

вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;

вул. Портова, 3-26/6;

вул. Правобережна, 33;

пров. Придніпровський, 2-19;

вул. Східна, 3;

вул. Шістдесятників, 1-26/2;

вул. Правобережна. З 8.00 до 17.00 пров. В’ячеслава Чорновола, 1-15;

вул. Велика набережна, 35-39;

вул. Басейна, 23-42;

вул. Батуринська, 20/20-29;

пров. Військовий, 1/12-18;

вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83;

вул. Новоіванівська, 2/25-28;

вул. Олеся Гончара, 62А-81;

вул. Редутна, 94;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 10-20А;

вул. Михайла Драгоманова, 51-61;

вул. Ковальська, 26-39;

пров. Передовий, 3-14;

пров. 1-й Ливарний, 11, 13;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30, 31;

пров. Олександра Герцена, 3-9Б;

вул. Дмитра Демидюка, 7-28;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

пров. Прорізний, 28/30, 30. З 8.00 до 19.00 с. Потоки;

с. Мала Кохнівка;

с. Придніпрянське. З 6.00 до 18.00 пр. 1-й Ягідний, 4, 4А;

пр. 2-й Ягідний, 2;

вул. Адмірала Остроградського, 1-28;

вул. Вільної України, 17/2-40;

пров. Леся Курбаса, 2-20;

пров. Марії Заньковецької, 1-51;

вул. Олени Пчілки, 11/39-18;

пров. Ягідний, 2-39.

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