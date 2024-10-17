Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 18 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00
- вул. Виноградна, 15-20;
- вул. І. Франка, 13-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-100;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. М. Березовського, 20-45;
- вул. Республіканська, 22-36;
- пров. Костянтина Ушинського, 1-12;
- вул. Давида Кострова, 4-47/;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38-20/33;
- вул. Рєпіна, 9/28-86;
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Антона Чехова, 3-7/26;
- вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;
- вул. Володимира Вернадського, 57-80;
- вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;
- вул. Портова, 3-26/6;
- вул. Правобережна, 33;
- пров. Придніпровський, 2-19;
- вул. Східна, 3;
- вул. Шістдесятників, 1-26/2;
- вул. Правобережна.
З 8.00 до 17.00
- пров. В’ячеслава Чорновола, 1-15;
- вул. Велика набережна, 35-39;
- вул. Басейна, 23-42;
- вул. Батуринська, 20/20-29;
- пров. Військовий, 1/12-18;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83;
- вул. Новоіванівська, 2/25-28;
- вул. Олеся Гончара, 62А-81;
- вул. Редутна, 94;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 10-20А;
- вул. Михайла Драгоманова, 51-61;
- вул. Ковальська, 26-39;
- пров. Передовий, 3-14;
- пров. 1-й Ливарний, 11, 13;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30, 31;
- пров. Олександра Герцена, 3-9Б;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- пров. Прорізний, 28/30, 30.
З 8.00 до 19.00
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське.
З 6.00 до 18.00
- пр. 1-й Ягідний, 4, 4А;
- пр. 2-й Ягідний, 2;
- вул. Адмірала Остроградського, 1-28;
- вул. Вільної України, 17/2-40;
- пров. Леся Курбаса, 2-20;
- пров. Марії Заньковецької, 1-51;
- вул. Олени Пчілки, 11/39-18;
- пров. Ягідний, 2-39.
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