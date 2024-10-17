Конфлікт біля Свято-Успенського собору в Кременчуці між ПЦУ і УПЦ (МП): що відомо

Сьогодні, 19:20 Переглядів: 1 079 Коментарів: 2

Правоохоронці біля собору проводять слідчі дії

У Кременчуці біля Свято-Успенського собору проходять слідчі дії. Про це передає кореспондент «Кременчуцького Телеграфу». Представники релігійної громади намагаються отримати доступ до приміщень церкви після її переходу до Православної церкви України (ПЦУ). Втім, екскерівництво собору, що було від Української православної церкви (УПЦ-МП), не дає їм такої можливості, - розповіли нашому кореспонденту очевидці на місці події. Повідомляють про штовханину.







Автор: Кременчуцький Телеграф

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