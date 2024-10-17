Завтра у Глобиному попрощаються із полеглим військовим Олексієм Ткаленком

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У день прощання із загиблим у громаді оголосили жалобу

У п'ятницю, 18 жовтня, у Глобиному на Кременчуччині прощаються із загиблим на війні військовослужбовцем Олексієм Ткаленком. Про це інформує пресслужба Глобинської міської ради.

Церемонія прощання із полеглим бійцем розпочнеться о 10.00 біля пам’ятника Захисникам України (скульптурне зображення святого Архистратига Михаїла, вул. Центральна).

У міській раді закликали громадян прийти завчасно та провести Олексія Ткаленка «живим коридором» вулицями Травневою і Центральною. Після цього о 10.30 у Свято-Миколаївському храмі відбудеться панахида за загиблим.

Також у Глобиному 18 жовтня оголосили днем жалоби. Цього дня на території громади будуть приспущені прапори на адміністративних будівлях, будинках і спорудах комунальної власності, а також скасують усі святково-розважальні заходи.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.