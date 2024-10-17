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П’яний водій вночі злетів з дороги та врізався у лави в парку Опішнів – поліція Полтавщини

Сьогодні, 18:27 Переглядів: 154

 

Постраждалих внаслідок ДТП не зареєстровано

На Полтавщині нетверезий водій скоїв ДТП у місцевому парку. Інцидент стався 17 жовтня близько 2-ї години ночі в селі Опішня Зіньківської громади. Автомобіль Renault з'їхав із проїжджої частини та заїхав на територію місцевого парку, де зіткнувся з лавками та іншими елементами інфраструктури. Постраждалих внаслідок ДТП не зареєстровано.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Поліцейські встановили, що за кермом був 36-річний місцевий житель, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Відносно водія склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вулиць, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали справи направили до суду.

Правоохоронці нагадують, що за керування транспортним засобом у нетверезому стані передбачений штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на один рік.

Нагадаємо, учора ввечері в Лубнах водій «під кайфом» збив велосипедиста.

А нещодавно на автотрасі під Кременчуком п’яний водій через перевищення швидкості з’їхав у кювет.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини нетверезий водій ДТП Опішня
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