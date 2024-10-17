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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Лубнах водій «під кайфом» збив велосипедиста — поліція

Сьогодні, 16:56 Переглядів: 220

 

Травмованого чоловіка ушпиталили  

Учора, 16 жовтня, близько 22.00 у Лубнах сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, 20-річний водій автомобіля Renault зіткнувся із 57-річним велосипедистом. Внаслідок зіткнення велосипедиста з травмами ушпиталили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Як повідомляють правоохоронці, водій автівки був у стані наркотичного сп'яніння.

 

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Водієві загрожує ув'язнення терміном до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Крім того, представники патрульної поліції Лубенщини склали на водія адмінпротокол за ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом, вчинене повторно протягом року) Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, нещодавно на автотрасі під Кременчуком п’яний водій через перевищення швидкості з’їхав у кювет.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: нетверезий водій аварія ДТП велосипедист поліція
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