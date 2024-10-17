У Кременчуці влада переговорила з «впливовими прихожанами» Троїцької церкви щодо знесення паркану

У Кременчуці планують демонтувати паркан біля Свято-Троїцького храму. Ймовірно, що це зробить релігійна організація самостійно. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 17 жовтня.
Керівнику управління контролю за станом благоустрою Володимиру Окуню доручили надіслати церкві лист, у якому ще раз проситимуть прибрати паркан. Надалі паркову зону мають закріпити за комунальним підприємством «Благоустрій Кременчука».
Нагадаємо, про знесення паркану біля Свято-Троїцької церкви почали говорити ще у серпні цього року. Тоді Малецький розповів, що жителі міста скаржаться, що земля біля церкви — комунальна, а отже огорожа, що стоїться у цій зоні — незаконна.
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