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У Кременчуці влада переговорила з «впливовими прихожанами» Троїцької церкви щодо знесення паркану

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 768

Надалі паркову зону мають закріпити за комунальним підприємством «Благоустрій Кременчука»

У Кременчуці планують демонтувати паркан біля Свято-Троїцького храму. Ймовірно, що це зробить релігійна організація самостійно. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 17 жовтня. 

— Ми говорили з впливовими прихожанами даної церкви, які наводили аргументи, що вони годують людей, а потім люди розходяться по лавках, можуть сидіти і спати навіть. І що паркан з цього приводу прибирати не треба. Але ми мали свою аргументацію і вони погодились, що краще паркан знести самостійно для того, щоб «Благоустрій» не зносив, — сказав Віталій Малецький. 

Керівнику управління контролю за станом благоустрою Володимиру Окуню доручили надіслати церкві лист, у якому ще раз проситимуть прибрати паркан. Надалі паркову зону мають закріпити за комунальним підприємством «Благоустрій Кременчука». 

Нагадаємо, про знесення паркану біля Свято-Троїцької церкви почали говорити ще у серпні цього року. Тоді Малецький розповів, що жителі міста скаржаться, що земля біля церкви — комунальна, а отже огорожа, що стоїться у цій зоні — незаконна.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: церква
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