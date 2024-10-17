Завтра у Кременчуці прощатимуться із загиблим військовим Назаром Лагуновським

У п’ятницю, 18 жовтня, у Кременчуці попрощаються із полеглим захисником Назаром Лагуновським. Про це інформує Департамент соціального захисту населення Кременчука.
Загинув український захисник під час виконання бойового завдання по захисту України 6 жовтня 2024 року.
Прощання та поховання Назара Лагуновського відбудеться завтра, 18 жовтня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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