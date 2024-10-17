У Кременчуці будівлю спілки художників відключають від централізованого опалення — рішення виконкому

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За словами Віталія Малецького, нині 90% приміщень у будівлі є комерційними

Будівлю, де розміщена Кременчуцька міська організація Національної спілки художників України, відключають від централізованого опалення. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 17 жовтня.

За словами Віталія Малецького, нині 90% приміщень у будівлі є комерційними. Також є заборгованість у розмірі 200 тисяч гривень за опалення, заявили під час засідання.

— Мені здається від спілки художників там лише назва, — сказав Віталій Малецький.

Нагадаємо, у Кременчуці відкрили меморіальну дошку художникові Олександру Черепанову.