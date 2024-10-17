У Кременчуці будівлю спілки художників відключають від централізованого опалення — рішення виконкому

Будівлю, де розміщена Кременчуцька міська організація Національної спілки художників України, відключають від централізованого опалення. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 17 жовтня.
За словами Віталія Малецького, нині 90% приміщень у будівлі є комерційними. Також є заборгованість у розмірі 200 тисяч гривень за опалення, заявили під час засідання.
Нагадаємо, у Кременчуці відкрили меморіальну дошку художникові Олександру Черепанову.
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