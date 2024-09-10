Кременчуцькі шахісти взяли участь у місцевих змаганнях з нагоди дня фізичної культури і спорту

Нещодавно у Горішніх Плавнях відбулися змагання, присвячені Дню фізичної культури і спорту в Україні. Про перебіг та результати змагань «Кременчуцькому Телеграфу» розповів голова шашково-шахового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв.
Пройшов турнір у Горішніх Плавнях. Долучилися до змагань 37 шахістів різного віку та кваліфікації із Кременчуцького району та сусідньої Кіровоградщини.
Відбувалися змагання у 7 турів за швейцарською схемою.
Як розповідає Груздєв, перші тури змагання відбувалися доволі передбачувано — перемогу там здобували досвідчені шахісти.
До речі, переважна більшість учасників змагань — кандидати у майстри спорту.
За словами пана Володимира, вирішальною у змаганнях могла стати партія четвертого туру, де зійшлися два кандидати у майстри спорту — «господар» змагань Дмитро Ковтун та тренер кременчуцької «Каїсси» Тарас Дацюк.
У фіналі Зазуляк та Ковтун зіграли в нічию, а Тарас Дацюк переміг ще одного ветерана шахів із Кременчука Олександра Петрова-Хоменка. Представник Олександрії Геннадій Ходотов здобув перемогу над Денисов Волковим, представником Донеччини, який нині мешкає у Кременчуці.
За підсумками турніру перше місце посів Тарас Дацюк, друге — Дмитро Ковтун, а третє — Геннадій Ходатов.
Основною причиною цьому очільник «Каїсси» називає те, що у Кременчуці уже протягом двох років не проводяться чемпіонати на рівні міста.
Нагадаємо, у липні з нагоди Міжнародного дня шахів на Кременчуччині у трьох громадах району відбулися тематичні змагання.
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