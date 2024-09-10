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Спорт

Кременчуцькі шахісти взяли участь у місцевих змаганнях з нагоди дня фізичної культури і спорту

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 120

 

Участь у турнірі взяли 37 шахістів різного віку та кваліфікації

Нещодавно у Горішніх Плавнях відбулися змагання, присвячені Дню фізичної культури і спорту в Україні. Про перебіг та результати змагань «Кременчуцькому Телеграфу» розповів голова шашково-шахового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв.

Пройшов турнір у Горішніх Плавнях. Долучилися до змагань 37 шахістів різного віку та кваліфікації із Кременчуцького району та сусідньої Кіровоградщини.

 

Відбувалися змагання у 7 турів за швейцарською схемою. 

Як розповідає Груздєв, перші тури змагання відбувалися доволі передбачувано — перемогу там здобували досвідчені шахісти.

— У другому турі несподіванкою стало те, що шахіст Михайло Швачич із Кременчука переміг свого колишнього тренера Андрія Зазуляка, який має звання майстра спорту міжнародного класу і був шахістом із найвищим званням у цьому турнірі, — розповідає Груздєв.

До речі, переважна більшість учасників змагань — кандидати у майстри спорту.

За словами пана Володимира, вирішальною у змаганнях могла стати партія четвертого туру, де зійшлися два кандидати у майстри спорту — «господар» змагань Дмитро Ковтун та тренер кременчуцької «Каїсси» Тарас Дацюк.

— Обоє шахістів грали упевнено і завдяки цьому і зіграли у нічию, — каже Груздєв.

 

У фіналі Зазуляк та Ковтун зіграли в нічию, а Тарас Дацюк переміг ще одного ветерана шахів із Кременчука Олександра Петрова-Хоменка.  Представник Олександрії Геннадій Ходотов здобув перемогу над Денисов Волковим, представником Донеччини, який нині мешкає у Кременчуці.

За підсумками турніру перше місце посів Тарас Дацюк, друге — Дмитро Ковтун, а третє — Геннадій Ходатов.

— Турнір вкотре показав, що наші тренери мають кращий рівень у порівнянні з іншими, — каже Груздєв. — Проте видно повільний професійний зріст у молодих шахістів. 

 

Основною причиною цьому очільник «Каїсси» називає те, що у Кременчуці уже протягом двох років не проводяться чемпіонати на рівні міста. 

Нагадаємо, у липні з нагоди Міжнародного дня шахів на Кременчуччині у трьох громадах району відбулися тематичні змагання.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: шахи турнір Каїсса
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