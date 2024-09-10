Лікарня «Кременчуцька» може надавати медичну допомогу у разі надзвичайних ситуаціях

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 1

Лікарні, які уклали відповідний договір з НСЗУ, мають бути готовими до цілодобового масового надходження пацієнтів у разі надзвичайних ситуацій природного, інфекційного, хімічного, радіаційно-ядерного чи іншого характеру або внаслідок військових дій

У 2024 році лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» уклала договір з Національною службою здоров’я України за пакетом «Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях». Сума договору складає понад 12 млн гривень. Про це повідомляється на дашборді НСЗУ.

Лікарні, які уклали відповідний договір, мають бути готовими до цілодобового масового надходження пацієнтів у разі надзвичайних ситуацій природного, інфекційного, хімічного, радіаційно-ядерного чи іншого характеру або внаслідок військових дій, розповіли у Полтавській обласній клінічній лікарні імені М.В. Скліфосовського.

Які медичні послуги лікарня має надавати безплатно пацієнтам, постраждалим внаслідок НС:

первинний огляд пацієнтів та визначення їх подальшого маршруту;

проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень;

надання медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях, включаючи травми/політравми, ураження хімічного та радіаційного характеру, отруєння, захворювання та стани, та/або інфекційні захворювання, зокрема особливо небезпечні інфекційні хвороби (ОНІХ);

своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;

забезпечення медикаментозної терапії та профілактики й лікування болю, хворобливих відчуттів у постраждалих при НС;

забезпечення кисневої, респіраторної (неінвазивної та інвазивної) підтримки;

цілодобове лікарське та медсестринське спостереження;

інтенсивна терапія пацієнтам у випадку виникнення загрозливих для їх життя станів та ін.

Загалом у Полтавській області 8 закладів охорони здоров'я готові надавати медичну допомогу у разі надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, жителі Кременчука зможуть безкоштовно пройти ангіографію у лікарні «Кременчуцька».