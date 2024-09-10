Лікарня «Кременчуцька» може надавати медичну допомогу у разі надзвичайних ситуаціях

Лікарні, які уклали відповідний договір з НСЗУ, мають бути готовими до цілодобового масового надходження пацієнтів у разі надзвичайних ситуацій природного, інфекційного, хімічного, радіаційно-ядерного чи іншого характеру або внаслідок військових дій
У 2024 році лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» уклала договір з Національною службою здоров’я України за пакетом «Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях». Сума договору складає понад 12 млн гривень. Про це повідомляється на дашборді НСЗУ.
Лікарні, які уклали відповідний договір, мають бути готовими до цілодобового масового надходження пацієнтів у разі надзвичайних ситуацій природного, інфекційного, хімічного, радіаційно-ядерного чи іншого характеру або внаслідок військових дій, розповіли у Полтавській обласній клінічній лікарні імені М.В. Скліфосовського.
Які медичні послуги лікарня має надавати безплатно пацієнтам, постраждалим внаслідок НС:
Загалом у Полтавській області 8 закладів охорони здоров'я готові надавати медичну допомогу у разі надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, жителі Кременчука зможуть безкоштовно пройти ангіографію у лікарні «Кременчуцька».
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