На Полтавщині п'яний чоловік підірвав біля будинку гранату: троє людей у лікарні

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 166

У неділю, 8 вересня, близько 4.00 у Гребінці на Полтавщині чоловік підірвав гранату біля п’ятиповерхового будинку. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, внаслідок вибуху постраждали троє людей, які перебували в альтанці біля будинку. Потерпілих ушпиталили — наразі їх життю нічого не загрожує.

Як повідомив начальник сектору поліцейської діяльності № 1 у Гребінці Сергій Кудрик, причетним до злочину виявився 28-річний місцевий мешканець.

— під час обшуку у нього вдома виявили та вилучили речові докази, які направлені на експертизу. Фігуранта затримали. Наразі йому вже повідомили про підозру у вчиненні двох злочинів, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою, — додає правоохоронець.

Поліція повідомила чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне зберігання, придбання бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Якщо фігуранта визнають винним, йому загрожуватиме від трьох до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, у неділю, 8 вересня, вибух пролунав і в Лубнах — троє людей постраждали, а чоловік, який гранату підірвав, загинув.



