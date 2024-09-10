«Він завжди був за правду»: у Кременчуці попрощалися із військовослужбовцем та медійником Віталієм Каплуном

Війна забрала ще одного представника журналістської спільноти. Віталій Каплун був засновником лисичанського медіа «Діловий тиждень» та всеукраїнського новинного порталу «Час пік». На жаль, життя чоловіка обірвала російська ракета — він загинув 3 вересня, коли перебував на навчанні в Інституті зв’язку у Полтаві
Сьогодні, 10 вересня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели загиблого військовослужбовця, медійника, засновника видань «Діловий тиждень» та «Час пік» Віталія Каплуна. Чоловік родом із Кременчука, проте доля завела його на Луганщину — він працював у журналістській сфері у Лисичанську.
Життя складається так, що не усі військові гинуть на фронті. Так сталося і з Віталієм — його життя обірвала російська ракета 3 вересня у Полтаві.
Військовий приїхав до Інституту зв’язку на навчання і опинився не в тому місці і не в той час, розповідає нам побратим Віталія Тарас Шмідзен.
Тарас каже, знав Віталія недовго — його тільки у липні мобілізували. Але уже за той короткий час стало зрозуміло, що Каплун — людина порядна і чесна.
Більше про цивільне життя загиблого нам розповідає Юлія Машута, колега Віталія. Говорить, понад 20 років працювали разом у медійній сфері.
Юлія розповідає, працювали вони із Віталієм разом на Луганщині, у Лисичанську.
Жінка додає: навіть попри війну, а потім і мобілізацію головною метою Віталія було зберегти свої медіа і продовжити розповідати людям правду та всіма силами наближати перемогу.
На військову службу чоловіка мобілізували 2 липня 2024 року, говорить військовослужбовець із позивним «Лиман».
У Віталія лишилися батьки, дружина, син, брати та сестри.
Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Віталія Каплуна на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця.
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