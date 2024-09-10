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«Він завжди був за правду»: у Кременчуці попрощалися із військовослужбовцем та медійником Віталієм Каплуном

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 234

 

Війна забрала ще одного представника журналістської спільноти. Віталій Каплун був засновником лисичанського медіа «Діловий тиждень» та всеукраїнського новинного порталу «Час пік». На жаль, життя чоловіка обірвала російська ракета — він загинув 3 вересня, коли перебував на навчанні в Інституті зв’язку у Полтаві

Сьогодні, 10 вересня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели загиблого військовослужбовця, медійника, засновника видань «Діловий тиждень» та «Час пік» Віталія Каплуна. Чоловік родом із Кременчука, проте доля завела його на Луганщину — він працював у журналістській сфері у Лисичанську.

Життя складається так, що не усі військові гинуть на фронті. Так сталося і з Віталієм — його життя обірвала російська ракета 3 вересня у Полтаві

 

Військовий приїхав до Інституту зв’язку на навчання і опинився не в тому місці і не в той час, розповідає нам побратим Віталія Тарас Шмідзен.

— Він був життєрадісний, добре проявляв себе у військовій сфері. Але війна завжди забирає найкращих. Віталій був дуже вмотивований — а це зараз рідкість. Хотів бути гарним зв’язківцем — йому це подобалося, завжди після робочого дня залишався, аби дізнатися щось нове, навчитися більше. Ми відправили його на фахову підготовку, і після навчання це мав би бути класний фахівець. Але так і не довчився, на жаль… — розповідає нам військовослужбовець.

 

Тарас каже, знав Віталія недовго — його тільки у липні мобілізували. Але уже за той короткий час стало зрозуміло, що Каплун — людина порядна і чесна.

Більше про цивільне життя загиблого нам розповідає Юлія Машута, колега Віталія. Говорить, понад 20 років працювали разом у медійній сфері.

— Це був крутий підприємець, засновник медіа «Діловий тиждень» і «Час пік». Постійно за правду, постійно за розвиток, завжди любив щось змінювати. Він був спортсменом, мав шалену енергію. І зараз дуже складно повірити, що його немає з нами.

 

Юлія розповідає, працювали вони із Віталієм разом на Луганщині, у Лисичанську.

— Він ніколи не підтримував політику, а завжди був за правду і чесність. І нас так навчав. Говорив: пишіть, що хочете, пишіть правду. І у 2014 році, коли війна почалася, і у 2022-му, коли все стало погано, ми ні на день не припиняли свою роботу. Писали правду — про те, що робиться в місті, що росіяни до нас зайшли. Це була його позиція, проукраїнська позиція.

Жінка додає: навіть попри війну, а потім і мобілізацію головною метою Віталія було зберегти свої медіа і продовжити розповідати людям правду та всіма силами наближати перемогу.

 

На військову службу чоловіка мобілізували 2 липня 2024 року, говорить військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Він народився 17 липня 1975 року у Кременчуці. Навчався спочатку у загальноосвітній школі № 30, далі у Харківському державному економічному університеті. Служив оператором радіорелейної станції першого взводу зв’язку. На жаль, загинув Віталій 3 вересня під час ракетного обстрілу Полтави, — додає «Лиман».

 

У Віталія лишилися батьки, дружина, син, брати та сестри.

Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Віталія Каплуна на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.

Фото: Артем Коваленко

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця.


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Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: війна воїни світла Прощання поховання загиблий
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