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Кременчук, Спорт

Уже у вересні кременчуцький боксер Віктор Вихрист вийде на ринг у Німеччині

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 142

 

Поки що немає інформації щодо точної дати поєдинку, а також не відоме ім'я суперника

Вже у вересні кременчуцький боксер Віктор Вихрист вчергове вийде на професійний ринг у Німеччині. Про це ексклюзивно виданню Sport.ua розповів сам боксер.

Наразі ще немає точної дати, коли саме турнір відбудеться. Проте боксер попередньо називає 21 або 27 вересня.

Відомо, що це буде рейтинговий бій, і Вихрист уже активно почав до нього готуватися. Ім'я ж суперника кременчуцького боксера поки що перебуває на стадії уточнення.

Нагадаємо, у лютому 2023 року спортсмен отримав травму ребра, проте уже цієї весни повернувся на ринг.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Віктор Вихрист спорт бокс
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