У Кременчуцькому перинатальному центрі хочуть відремонтувати дах майже за пів мільйона гривень

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 0

У пояснювальній записці до проєкту вказали, що під час дощів дах протікає і пошкоджує стелю, стіни та підлогу приміщення

Покрівля даху над операційним відділенням та кімнатами міського відділення інтенсивної терапії новонароджених пологового корпусу Кременчуцького перинатального центру нині перебуває в аварійному стані. Її не ремонтували 33 роки. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради про внесення змін до програми розвитку медзакладу.

У пояснювальній записці до проєкту вказали, що під час дощів дах протікає і пошкоджує стелю, стіни та підлогу приміщення. Очікувана вартість поточного ремонту складає 490 тисяч гривень. У програмі не передбачили такі витрати, тому на розгляд депутатам і виноситься проєкт рішення про зміни.