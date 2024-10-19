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У Кременчуцькому перинатальному центрі хочуть відремонтувати дах майже за пів мільйона гривень

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 0

У пояснювальній записці до проєкту вказали, що під час дощів дах протікає і пошкоджує стелю, стіни та підлогу приміщення

Покрівля даху над операційним відділенням та кімнатами міського відділення інтенсивної терапії новонароджених пологового корпусу Кременчуцького перинатального центру нині перебуває в аварійному стані. Її не ремонтували 33 роки. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради про внесення змін до програми розвитку медзакладу. 

У пояснювальній записці до проєкту вказали, що під час дощів дах протікає і пошкоджує стелю, стіни та підлогу приміщення. Очікувана вартість поточного ремонту складає 490 тисяч гривень. У програмі не передбачили такі витрати, тому на розгляд депутатам і виноситься проєкт рішення про зміни.

Що відомо про капітальний ремонт операційного блоку у перинатальному центрі

Станом на початок 2024 року роботи в операційному відділенні вже були на завершальному етапі (90%). Капітальний ремонт операційного блоку акушерського відділення розпочався у листопаді 2021 року. Підрядник мав завершити роботи у 2022 році.

Тоді ж, у січні, Віталій Малецький заявив, що «тендер з попереднім учасником розірвали. Залишилася відповідальна ділянка робіт, потрібен сертифікований спеціаліст. Розірвали договір, бо роботи не виконали у термін»

У листопаді 2023 року для Кременчуцького перинатального центру II рівня з міського бюджету виділили 1,4 млн гривень. Гроші спрямували на завершення робіт, ремонт розпочали за кошти субвенції з державного бюджету.

У вересні стало відомо, що на повне завершення ремонту для Кременчуцького перинатального центру погодили виділити ще 2,5 млн грн

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: перинатальний центр ремонт
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