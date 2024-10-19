У Кременчуці з води врятували жінку

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Ввечері 18 жовтня жителі Кременчука повідомили рятувальникам, що на вулиці Молодіжна, поблизу кафе Кордон, жінка перебувала у воді на відстані близько 30 метрів від берега. Вона потребувала допомоги. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій 19 жовтня.

Працівники ДСНС за допомогою рятувальної мотузки витягли жінку з води та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, 14 жовтня у водоймі села Бехтерщина Великобагачанської громади виявили тіло чоловіка.