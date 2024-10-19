Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла

На російсько-українській війні загинув воїн з Кременчуччини Олег Бурак

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 230

25 липня 2024 року був мобілізований на російсько-українську війну

Сьогодні, 18 жовтня, у Горішніх Плавнях попрощалася з загиблим на російсько-українській війні бійцем Олегом Бураком.

Матрос морської піхоти Збройних Сил України Бурак Олег Віталійович народився 19 квітня 1997 року у Горішніх Плавнях. У 2014 році після закінчення 11 класів загальноосвітньої школи №1 продовжив навчання й отримав професію електромеханіка. Після цього працював на підприємстві «Міськліфт» та інших підприємствах міста.

25 липня 2024 року був мобілізований на російсько-українську війну. 9 жовтня 2024 року під час захисту Батьківщини Олег героїчно загинув біля населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області.

Вічна й світла пам’ять про подвиг Олега Бурака назавжди залишиться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх