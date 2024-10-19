На російсько-українській війні загинув воїн з Кременчуччини Олег Бурак

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25 липня 2024 року був мобілізований на російсько-українську війну

Сьогодні, 18 жовтня, у Горішніх Плавнях попрощалася з загиблим на російсько-українській війні бійцем Олегом Бураком.

Матрос морської піхоти Збройних Сил України Бурак Олег Віталійович народився 19 квітня 1997 року у Горішніх Плавнях. У 2014 році після закінчення 11 класів загальноосвітньої школи №1 продовжив навчання й отримав професію електромеханіка. Після цього працював на підприємстві «Міськліфт» та інших підприємствах міста.

25 липня 2024 року був мобілізований на російсько-українську війну. 9 жовтня 2024 року під час захисту Батьківщини Олег героїчно загинув біля населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області.

Вічна й світла пам’ять про подвиг Олега Бурака назавжди залишиться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України.