У Кременчуцькому військовому ліцеї навчаються 100 хлопців та 22 дівчини — ліцею погодили збільшення штату

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Відповідне рішення учора ухвалили на засіданні депутатської комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури

На засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури, яке пройшло 22 жовтня у Кременчуці, серед інших питань депутати заслухали інформацію про діяльність Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героя України Віталія Коваля.

Начальник ліцею Валерій Марченко нагадав про історію навчального закладу, який був створений в Кременчуці у 2000 році розпорядженням голови Полтавської обласної держадміністрації.

Наприкінці 2005 року Полтавський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою перейменували у Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради. А у квітні 2024 року до назви додали ім’я його випускника, Героя України Віталія Коваля.

У Кременчуцькому військовому ліцеї пройшов День відкритих дверей

Валерій Марченко розповів, що наразі в ліцеї працюють 32 педагоги та 26 працівників, а штатна чисельність складає 62 посади.

У військовому ліцеї наразі навчається 122 дитини, зокрема 22 дівчини, які вирішили пов’язати життя з захистом України. Діти перебувають на цілодобовому пансіоні та забезпечені безплатним п’ятиразовим харчуванням та форменим і спортивним одягом.

Навчальний заклад має облаштоване укриття, яке забезпечує безпеку та безперервність освітнього процесу навіть під час повітряних тривог — у найпростішому укритті обладнані 3 навчальні класи та спальні приміщення.

Цього року військовий ліцей працює за змішаною формою навчання — першокурсники та другокурсники почергово навчаються очно та дистанційно.

Два роки тому військовому ліцею безоплатно передали приміщення колишньої школи № 15, яке потребує капітального ремонту. За цей час був розроблений кошторис ремонту та виділені кошти на його проведення (понад 42 млн грн). Нещодавно працівники ТОВ «ПРЕМІУМ АКТИВ», яка виграла тендер, розпочали ремонтні роботи покрівлі приміщення.

— Вихованці нашого ліцею постійно беруть участь у змаганнях різного рівня. У квітні 2024 року на Обласній спартакіаді для допризовної молоді в Полтаві вони здобули перше командне місце, — зазначив Валерій Марченко та згадав про інші змагання, в яких брали участь ліцеїсти.

Він розповів, що ліцей співпрацює з військовими частинами та різними організаціями. Так, для проведення практичних занять з вогневої, тактичної, інженерної підготовки, тактичної медицини, освоєння та керування БПЛА, базової військової підготовки залучаються інструктори військових частин 3059, 3017 Національної гвардії України, військової частини А1546, 132-го навчального центру ЗСУ.

— За роки існування закладу у ньому здобули освіту понад 800 ліцеїстів. Щорічно близько 70% випускників ліцею вступають у вищі військові заклади освіти та інші заклади силових структур України. У 2023/2024 навчальному році 27 випускників із 42-х вступили до вищих військових закладів освіти. Більшість випускників нашого навчального закладу наразі захищають Україну, — розповів Валерій Марченко.

Він нагадав, що серед випускників ліцею 4 герої України:

полковник Голіней Олег Васильович (випускник 2002 року);

майор Волинський Сергій Ярославович (випускник 2009 року);

підполковник Ворошилов Вадим Олександрович (випускник 2011 року);

лейтенант Коваль Віталій Борисович (випускник 2018 року), який отримав звання посмертно.

— Іменем загиблих випускників ліцею перейменовано вулиці у Кременчуці та Полтаві. На жаль, 13 випускників ліцею загинули з початку повномасштабного вторгнення, захищаючи свободу та незалежність України, — сказав начальник ліцею.

У ліцеї вшановують пам’ять усіх загиблих Героїв і на їх прикладі виховують майбутніх захисників України.

Вулиця, на якій знаходиться навчальний заклад, за ініціативою військового ліцею була перейменована на честь загиблого капітана Володимира Трусова, який є випускником ліцею 2011 року.

Валерій Марченко розповів про вдосконалення матеріально-технічної бази навчального закладу: будівництво двох смуг перешкод за натівськими стандартами, облаштуванням стрілецького тиру, та поділився планами на наступний рік щодо облаштування двох дронодромів для практичних відпрацювань навичок польотів на БПЛА.

На засіданні комісії депутати обговорили штатний розпис Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героя України Віталія Коваля Полтавської обласної ради та погодили його збільшення у 1,5 раза — до 94 штатних одиниць. У ліцеї стане більше вихователів, керівників гуртків та кухонних працівників.

«Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що 5 колишніх вихователів військового ліцею беруть участь у захисті Україні від росіян. Один із них подарував ліцею картину із зображенням того, де і чим він воює. Картина висить у їдальні, а на ній художник зобразив бойовий пуск ракети HIMARS по ворогу.

Нагадаємо, учора на цьому ж засіданні депутатської комісії Полтавської обласної ради депутати погодили текст двох звернень до парламенту та уряду країни щодо забезпечення гідної зарплати педагогам та внесення змін до законодавчих актів стосовно використання майна державних та комунальних закладів освіти.

На засіданні також погодили створення у Кам’янопотоківській громаді лише одного ліцею замість трьох.

Депутати також намагалися знайти порозуміння між двома закладами вищої освіти та визначитися щодо нового найменування Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради.