Депкомісія Полтавської облради погодила створення у Кам’янопотоківській громаді лише одного ліцею замість трьох

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Повну середню освіту пропонують надавати лише у Білецьківському ліцеї, а у школах в Садках та Кам’яних Потоках діти вчитимуться лише до 9 класу

Учора, 22 жовтня, в укритті обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради пройшло засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури. Одним з головних питань майже 4-годинної роботи комісії стало обговорення листа Кам’янопотоківської сільської ради щодо включення трьох навчальних закладів територіальної громади до орієнтовного переліку закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2027 року в Полтавській області. Мова йшла про включення до переліку ліцеїв Полтавщини, які зможуть набирати старші класи з 1 вересня 2027 року, Білецьківського ліцею, Кам’янопотоківського ліцею ім. М. С. Новохатька та Садківського ліцею.

Попередньо жодного навчального закладу Кам’янопотоківської громади не було включено до цього переліку, а це означало, що з 1-го вересня 2027 року учні 10-12 класів мали б їздити на навчання до Кременчука, де на правобережжі залишився лише один ліцей. Це і стало причиною звернення Кам’янопотоківської сільської ради щодо виправлення цієї ситуації. Мешканці громади хотіли б, щоб залишилися усі три ліцеї — у Кам’яних Потоках, Садках та Білецьківці.

— Найближчий ліцей у Кременчуці на правобережжі буде в колишній школі № 6. Чи витримає вона таке навантаження? Та й дітям їздити туди з сіл буде далеченько. Ми порушуємо законодавчу норму забезпечення доступності середньої освіти для учнів… Ми не просимо на забезпечення роботи ліцеїв на території громади додаткових коштів — профінансуємо їх з бюджету своєї громади. Ми просимо залишити в нашій територіальній громаді ці три ліцеї, — висловив позицію депутатів Кам’янопотоківської сільської ради їх представник.

Окрім членів комісії в її роботі активу участь взяли й інші депутати обласної ради. Зокрема, Олег Сазонов заявив, що через значну відстань від сіл громади до Крюкова, де знаходиться ліцей «Правобережний» та поганий стан доріг, отримання повної середньої освіти для багатьох учнів стане проблематичним.

— Дітям, потрібно буде по дві години зранку та дві години після навчання їздити до школи та до дому. Це не нормально. Потрібно в громаді зробити хоча б два ліцеї. Я на сесії обласної ради порушуватиму це питання, — заявив Олег Сазонов.

Інший депутат Полтавської обласної ради Олег Дядик запропонував компромісний варіант — залишити в громаді хоча б один ліцей.

— Пропоную у кожній сільській громаді залишити хоча б по одному ліцею, — запропонував він.

Члени комісії також уважно вислухали трьох директорів шкіл Кам’янопотоківської громади, які пропонують включити до переліку ліцеїв. Вони наполягали на тому, щоб надати можливість навчальним закладам давати дітям повну середню освіту.

Під час обговорення питання депутатка обласної ради, заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова заявила, що у Крюкові буде функціонувати не один, а два ліцеї — окрім «Правобережного» (колишньої школи № 6) ще й спортивний ліцей імені Піддубного.

— Цього буде цілком достатньо. Місць на всіх вистачить, - зазначила вона.

А директор департаменту освіти та науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський здивувався, чому питання про ліцеї у громаді підняли лише наприкінці року, адже питання про перелік ліцеїв Полтавщини, які зможуть набирати старші класи з 1 вересня 2027 року, обговорюють з січня на різних рівнях.

Він звернув уваги присутніх на кількість учнів, які наразі навчаються у 4-6 класах цих трьох шкіл Кам’янопотоківської громади, і які у 2027 році досягнуть віку, щоб навчатися у 10 класі.

Євген Кончаковський наголосив, що у ліцеї в класі має бути не менше 25 учнів і щонайменше два класи.

— За кількістю учнів я бачу можливість створення у вашій громаді лише одного ліцею у Білецьківці, де зараз навчається найбільше дітей… А якщо говорити про перспективу, то у новому законопроєкті передбачено створення у ліцеях не двох обов’язкових класів, а 4-х. І кожен клас із різним профілем. Це має бути не менше 100 дітей. Чи ви їх не наберете? Не можна створювати ліцей без дітей, — зазначив він.

Євген Кончаковський нагадав, що не всі діти після 9 класу прагнуть йти навчатися до 10-го, адже багато хто вступає у коледжі та ПТУ, а дехто може обрати й військовий ліцей, роботу якого також обговорювали на засіданні комісії.

Його пропозицію підтримав і перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, який взяв участь у засіданні комісії.

Після довгого обговорення депутатська комісія мінімальною кількістю голосів (5 з 9) погодила рішення — запропонувати включити до Орієнтовного переліку закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2027 року в Полтавській області, одного навчального закладу Кам’янопотоківської громади — Білецьківського ліцею, де нині у 4-6 класах навчається найбільше учнів (відповідно 32, 34 та 38).

Тож школи у Кам’яних Потоках та Садках, вочевидь, за три роки вчитимуть учнів лише до 9 класу.

Зазначимо, що з 2027 року у школах Полтавщини навчання здійснюватимуть за новим стандартом профільної середньої освіти — не всі навчальні заклади стануть ліцеями та зможуть продовжити набір учнів до старшої школи, а більшість з них стане гімназіями. До речі, у Кременчуці це зробили ще у 2019 році.

У Кременчуці у 2019 році лише в десятьох школах будуть старші класи

Наприкінці серпня депутати Полтавської обласної ради затвердили орієнтовний перелік закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти з 1-го вересня 2027 року, тобто перелік ліцеїв, які набиратимуть 10-12 класи.

Нагадаємо, на цьому ж засіданні депутатської комісії намагалися знайти порозуміння між двома закладами вищої освіти та визначитися щодо нового найменування Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради.