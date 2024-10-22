У Кременчуці депутатська комісія намагалася знайти порозуміння між двома закладами вищої освіти: що з цього вийшло

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У місті «триває війна за студентів — війна за кошти», — висловив свою думку наприкінці обговорення депутат Полтавської обласної ради від Кременчука Олександр Алексюк

У вівторок, 22 жовтня, постійна депутатська комісія Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури провела виїзне засідання в Кременчуці, яке тривало майже 4 години.

Серед найбільш дискусійних питань, які розглянули депутати, стало обговорення питання щодо зміни типу та найменування Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради.

Колектив коледжу пропонує змінити назву, залишивши у ній згадування про комунальний заклад вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія». Тобто, як пояснив голова комісії Олег Діденко, з назви прибираються згадування про коледж та ім’я А. С. Макаренка.

Таке рішення після довгих обговорень більшістю голосів й ухвалила комісія, запропонувавши винести його на розгляд чергової сесії Полтавської обласної ради.

У ході довгого обговорення, це викликало гаряче заперечення з боку представника Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського Володимира Бахарєва, який повторив тези з цього приводу, раніше висловлені ректором КрНУ Михайлом Загірняком.

— Справа не в перейменуванні, а в недоброчесній конкуренції, — заявив він.

Представники КрНУ наголошують, що регіональне замовлення підготовки фахівців у «Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії» та саме нова назва цього навчального закладу без згадування слова «коледж», створюють цю «недоброчесну конкуренцію».

Ситуація з вищою освітою у Кременчуці. Чому навколо педколеджу виникли суперечності, і як на це впливає КрНУ

Нагадаємо, 11 жовтня на сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили звернення до Міносвіти, Полтавської ОВА та Полтавської облради щодо доцільності створення академії з обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка». Тоді рішення підтримала мінімальна кількість депутатів, необхідних для його ухвалення — 22.

Звернення ініціював ректор Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського Михайло Загірняк. За його думкою, у назві закладу є розбіжності — коледж не може бути одночасно й академією.

У зверненні вказано, що «коледж, відповідно до його теперішнього статусу, не здійснює підготовку фахівців за другим магістерським рівнем та не проваджує наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, що згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту», є необхідною ознакою закладу вищої освіти типу «академія».

У КрНУ звернули увагу на доцільність створення академії, враховуючи, що нині в Україні реорганізовують мережу вишів.

Керівництво університету звернуло увагу на те, що у нього раніше «не було претензій», коли мова йшла про перейменування, але »на початку серпня розпорядженням голови адміністрації з подачі департаменту освіти виділили фінансування для нових спеціальностей для коледжу, яким би позаздрили 5 університетів області, а це вже не є доброчесна конкуренція».

Директорка коледжу Леся Крупіна у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» раніше заявляла, що ані її, ані представників закладу на розгляд цього питання на сесію Кременчуцької міської ради не запросили. То ж вона не змогла викласти свої аргументи з цього приводу. Вона заявила, що в ухваленому зверненні депутатів є «фейкова і маніпулятивна» інформація та пояснила, що зміни типу і назви коледжу мали затвердити на сесії Полтавської облради, необхідна документація вже була підготовлена, але процес розгляду призупинився через вплив керівництва КрНУ.

Через це колектив коледжу 14 жовтня ухвалив та оприлюднив на своїй facebook-сторінці відкритий лист до Міносвіти, Полтавської ОВА, обласної ради та Кременчуцької міської ради щодо рішення депутатів, яке вони підтримали 11 жовтня. У ньому йдеться про «позицію закладу на дії тих, хто перешкоджає законній діяльності та завдає шкоди діловій репутації всім, чия доля пов’язана в різні роки з училищем-коледжем-академією».

У листі зазначається, що звернення депутатів міської ради містить маніпуляції, порушення закону, а представники міської влади проігнорували позиції закладу.

— Прийняття рішення слугує лише інтересам КрНУ (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського), а не інтересам громади міста та освітньої спільноти, — йдеться у листі.

Колектив коледжу заявив, що «це рішення депутатів завдає шкоди діловій репутації, є прикладом необізнаності, недбальства, неповаги до думки освітньої спільноти та територіальної громади».

»Рішення депутатів завдає шкоди діловій репутації». Кременчуцький педколедж оприлюднив звернення

Варто зазначити, що на засідання комісії Полтавської обласної ради ректор Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського Михайло Загірняк не прийшов, хоча був запрошений.

У ході обговорення та голосування проти повторного винесення цього питання на розгляд обласної ради висловлювалася депутатка, заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова.

Вона пропонувала інший варіант перейменування Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради — «Кременчуцька педагогічна, або гуманітарно-педагогічна академія». Проте, цю пропозицію не підтримали представники обласного коледжу та більшість членів депутатської комісії.

Наприкінці обговорення свою думку з історії про перейменування навчального закладу висловив депутат Полтавської обласної ради від Кременчука Олександр Алексюк.

— У місті триває війна за студентів — війна за кошти, — заявив він.

Резюмуючи обговорення, голова комісії Олег Діденко наголосив, що по суті в назві навчального закладу нічого суттєво не змінюється та залишається напрацювання колективу за три останні роки.

— Ми маємо фінансувати підготовку по тих професіях, які потрібні економіці держави… А в юридичній зміні назві ми залишаємо те, що вже працює в цьому навчальному закладу. І я не знаю, чому виникла така гостра дискусія? — зазначив він.

Нагадаємо, ще у 2021 році стало відомо, що у педколеджі планують випускати магістрів.