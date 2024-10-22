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МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня цього року — Зеленський увів в дію рішення РНБО

Сьогодні, 18:41 Переглядів: 185

 

Також планується цифровізація МСЕК та перегляд «необґрунтованих рішень» стосовно інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо зловживань, пов’язаних з діяльністю медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та незаконним отриманням інвалідності чиновниками.

Згідно з указом, РНБО доручило Верховній Раді спільно з Міністерством охорони здоров’я розробити законопроєкт про ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року. Президент підписав указ, який затверджує перелік рішень для відновлення справедливості.

Серед ключових заходів:

  • Цифровізація процесу проходження всіх етапів МСЕК;
  • Перевірка декларацій членів комісій та перегляд «необґрунтованих рішень» щодо інвалідності;
  • Аудит пенсійних нарахувань, зокрема посадовцям.

Зеленський також анонсував невідкладне реформування системи медико-соціальної експертизи та перегляд механізму нарахувань пенсій чиновникам. Президент наголосив на необхідності персональної відповідальності за зловживання та доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю розв'язати цю проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, включаючи кадрові рішення.


На засіданні РНБО заслухали доповіді очільника СБУ Василя Малюка та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка про численні порушення та фальшиві інвалідності серед посадовців.

Очільник СБУ повідомив, що у 2024 році 64 посадовці МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще дев'ятеро осіб засуджені.


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: varta1.com.ua
Теги: МСЕК РНБО Володимир Зеленський
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