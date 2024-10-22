МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня цього року — Зеленський увів в дію рішення РНБО

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Також планується цифровізація МСЕК та перегляд «необґрунтованих рішень» стосовно інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо зловживань, пов’язаних з діяльністю медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та незаконним отриманням інвалідності чиновниками.

Згідно з указом, РНБО доручило Верховній Раді спільно з Міністерством охорони здоров’я розробити законопроєкт про ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року. Президент підписав указ, який затверджує перелік рішень для відновлення справедливості.

Серед ключових заходів:

Цифровізація процесу проходження всіх етапів МСЕК;

Перевірка декларацій членів комісій та перегляд «необґрунтованих рішень» щодо інвалідності;

Аудит пенсійних нарахувань, зокрема посадовцям.

Зеленський також анонсував невідкладне реформування системи медико-соціальної експертизи та перегляд механізму нарахувань пенсій чиновникам. Президент наголосив на необхідності персональної відповідальності за зловживання та доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю розв'язати цю проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, включаючи кадрові рішення.



