На адмінбудівлю Кременчуцького виконкому встановлять блискавкозахист за понад 250 тисяч гривень

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Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи має невикористані гроші — їх і розподілять на встановлення блискавкозахисту

У Кременчуці виконавчий комітет планує встановити блискавкозахист на адміністративну будівлю. Відомо, що на встановлення пристрою піде понад 252 тис. гривень. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету та фінансів 22 жовтня.

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи має невикористані гроші — їх і розподілять на встановлення блискавкозахисту, повідомили під час засідання.

Нагадаємо, у серпні виконком Кременчуцької міської ради виділив собі понад пів мільйона гривень на придбання пального для автомобілів.