Кременчуцькому виконкому виділили понад пів мільйона гривень на пальне для автомобілів

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 216

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради виділив собі понад пів мільйона гривень на придбання пального для автомобілів. Про це стало відомо на засіданні виконкому 29 серпня.

Точна сума, на яку заправлятимуть автівки виконкому, становить 582 тис. 457 грн 96 коп. Виділять цю суму зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської ради.

Нагадаємо, минулого місяця виконавчий комітет оголосив закупівлю на ремонт 17 службових машин. Витратити на це планують 200 тисяч гривень. «Кременчуцький Телеграф» також писав, які автомобілі збирається ремонтувати виконком.