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У кременчуцькому Парку Миру з'явиться модульний туалет

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 185

 

Виконком виділив півтора мільйона гривень на його встановлення

*фото ілюстративне

У Парку Миру у Кременчуці незабаром з'явиться модульний туалет. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 29 серпня.

На його розміщення зі Стабілізаційного фонду громади виділили півтора мільйона гривень.

Встановлення цього туалету міський голова Віталій Малецький анонсував ще у травні на одному із засідань виконкому. Тоді мер зазначив, що туалети встановлять у тому випадку, якщо у міста «будуть кошти». Встановити модульний туалет планують також і у Міському саду.

Нагадаємо, також у травні міський голова зазначив, що модульний туалет можуть встановити й у центрі міста, оскільки громадська вбиральня поблизу скверу ім. Бабаєва наразі не працює через проблеми з каналізацією.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: туалет модульний туалет Парк Миру гроші стабілізаційний фонд
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