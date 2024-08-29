У кременчуцькому Парку Миру з'явиться модульний туалет

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 185

У Парку Миру у Кременчуці незабаром з'явиться модульний туалет. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 29 серпня.

На його розміщення зі Стабілізаційного фонду громади виділили півтора мільйона гривень.

Встановлення цього туалету міський голова Віталій Малецький анонсував ще у травні на одному із засідань виконкому. Тоді мер зазначив, що туалети встановлять у тому випадку, якщо у міста «будуть кошти». Встановити модульний туалет планують також і у Міському саду.