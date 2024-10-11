Ситуація з вищою освітою у Кременчуці. Чому навколо педколеджу виникли суперечності, і як на це впливає КрНУ

11 жовтня на сесії міської ради депутати погодили звернення до Міністерства освіти і науки України, Полтавської обласної військової адміністрації та Полтавської обласної ради щодо доцільності створення академії з обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка». Рішення підтримали 22 депутати, 3 утримались і 6 не голосували.
Звернення ініціював ректор Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського Михайло Загірняк. Нині у назві закладу є розбіжності — коледж не може бути одночасно і академією. Водночас і коледж, і академія є на сьогодні закладами вищої освіти.
Як вказано у додатку до звернення, за ініціативою департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації відповідно до рішення Полтавської обласної ради від 21 жовтня 2021 року № 300 «Про зміну найменування Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка» коледж отримав нову назву — обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради. В якій і було закладено невідповідність «коледж/академія».
Також у додатку вказували на різницю якості здобування освіти у коледжі та академії. У КрНУ звернули увагу взагалі на доцільність створення академії, враховуючи, що нині в Україні реорганізовують мережу вишів.
Вже під час роз’яснення звернення Загірняк зазначив, що у колективу університету «не було претензій» до закладу, коли мова йшла про перейменування.
Рішення про перейменування коледжу і зміну його типу Полтавська обласна рада не затвердила, питання зняли з розгляду і цей процес призупинився. Додамо, що під час розгляду питання вже на сесії міської ради представників коледжу не було — вони не змогли приїхати, заявили під час засідання.
У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» директорка коледжу Леся Крупіна заявила, що ані її, ані представників закладу на розгляд сьогоднішнього питання не кликали. Вона також додала, що у самому зверненні депутатів наявна «фейкова і маніпулятивна» інформація.
У майбутньому коледж змінить назву і тип — це буде комунальний заклад вищої освіти «Кременчуцька гуманітарна академія» Полтавської обласної ради. Надалі заклад проходитиме акредитації щодо освітніх програм та отримуватиме відповідні ліцензії, щоб відповідати типу «академія», зазначила Крупіна.
Зміни типу і назви коледжу мали затвердити на сесії Полтавської облради, необхідна документація вже була підготовлена, заявила директорка педколеджу і додала, що процес розгляду призупинився через вплив керівництва КрНУ.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.