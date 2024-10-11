Ситуація з вищою освітою у Кременчуці. Чому навколо педколеджу виникли суперечності, і як на це впливає КрНУ

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11 жовтня на сесії міської ради депутати погодили звернення до Міністерства освіти і науки України, Полтавської обласної військової адміністрації та Полтавської обласної ради щодо доцільності створення академії з обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка». Рішення підтримали 22 депутати, 3 утримались і 6 не голосували.

Звернення ініціював ректор Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського Михайло Загірняк. Нині у назві закладу є розбіжності — коледж не може бути одночасно і академією. Водночас і коледж, і академія є на сьогодні закладами вищої освіти.

Як вказано у додатку до звернення, за ініціативою департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації відповідно до рішення Полтавської обласної ради від 21 жовтня 2021 року № 300 «Про зміну найменування Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка» коледж отримав нову назву — обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради. В якій і було закладено невідповідність «коледж/академія».

— Проте коледж, відповідно до його теперішнього статусу, не здійснює підготовку фахівців за другим магістерським рівнем та не проваджує наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, що згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту», є необхідною ознакою закладу вищої освіти типу «академія», — йдеться у повідомленні.

Також у додатку вказували на різницю якості здобування освіти у коледжі та академії. У КрНУ звернули увагу взагалі на доцільність створення академії, враховуючи, що нині в Україні реорганізовують мережу вишів.

Вже під час роз’яснення звернення Загірняк зазначив, що у колективу університету «не було претензій» до закладу, коли мова йшла про перейменування.

— У нашому місті працюють філіали інших навчальних закладів, були самостійні і не тільки філіали, але вони всі працюють у правовому полі. Тому питань стосовно конкуренції немає. На початку серпня розпорядженням голови адміністрації з подачі департаменту освіти виділили фінансування для нових спеціальностей для коледжу, яким би позаздрили 5 університетів області. Це вже не є доброчесна конкуренція, — заявив Загірняк.

Рішення про перейменування коледжу і зміну його типу Полтавська обласна рада не затвердила, питання зняли з розгляду і цей процес призупинився. Додамо, що під час розгляду питання вже на сесії міської ради представників коледжу не було — вони не змогли приїхати, заявили під час засідання.

— Полтавська обласна рада спрямовує на підпорядковані їй заклади кошти на ремонти, на інші речі. Було б набагато справедливішим дати можливість іншим ВНЗ, у тому числі, можливо, і коледжу, але по своїй акредитації готувати фахівців. Дати обласне замовлення на спеціалістів. І щоб ВНЗ рівномірно отримали, а не лише той, що підпорядкований області. Кошти обласного бюджету спрямовуються на підтримку виключно закладів освіти, що підпорядковані області, — заявив міський голова Віталій Малецький.

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» директорка коледжу Леся Крупіна заявила, що ані її, ані представників закладу на розгляд сьогоднішнього питання не кликали. Вона також додала, що у самому зверненні депутатів наявна «фейкова і маніпулятивна» інформація.

У майбутньому коледж змінить назву і тип — це буде комунальний заклад вищої освіти «Кременчуцька гуманітарна академія» Полтавської обласної ради. Надалі заклад проходитиме акредитації щодо освітніх програм та отримуватиме відповідні ліцензії, щоб відповідати типу «академія», зазначила Крупіна.

Зміни типу і назви коледжу мали затвердити на сесії Полтавської облради, необхідна документація вже була підготовлена, заявила директорка педколеджу і додала, що процес розгляду призупинився через вплив керівництва КрНУ.

— Конкуренція має бути здоровою для розвитку закладів. Абітурієнт може бачити, що у цьому закладі пропонують гарну програму, а в цьому — ще кращу. У когось є такі програми, а у когось — інші, — сказала Крупіна.