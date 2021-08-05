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Кременчук, Освіта

У Кременчуцькому педколеджі з'являться нові спеціальності, а також зміниться назва

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 691 Коментарів: 1

 

Планують відкрити магістратуру

У Кременчуцького педколеджу зміниться назва, також у навчальному закладі з'являться нові спеціальності, планують відкрити магістратуру (зараз заклад випускає бакалаврів та фахових молодших бакалаврів). Про це ТЪ стало відомо від директорки коледжу Лесі Крупіної.

За словами пані Крупіної, база та кадри педколеджу дозволяють відкрити нові, непедагогічні спеціальності – технічні (наприклад, комп'ютерні науки) та гуманітарні. Це дозволить закладу бути конкурентоспроможним на ринку освітніх послуг.

- У нас зараз іде мозковий штурм серед кафедр, серед керівництва, пропонуються варіанти назви, які найкраще відобразять діяльність нашого закладу, - коментує пані Крупіна.

У назві фігуруватиме слово «академія», аби найменування відповідало суті навчального закладу. Ця назва допоможе абітурієнтам краще розібратися, які спеціальності є у коледжі, що абітурієнти можуть обрати конкретно для себе.

Академія об'єднає «під одним дахом» кілька структур: педагогічний, технологічний та гуманітарний коледжі, ліцей «Політ», табір «Ерудит». Зміна назви чекає на педагогічний коледж у найближчий час, потім – відкриття технічних спеціальностей, пізніше – магістратури.

Крім того, відповідно до нових вимог ст. 34 Закону «Про загальну середню освіту», перейменують і ліцей «Політ».

Змінені назви має затвердити комісія з питань освіти Полтавської обласної ради.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: педколледж ліцей Політ
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Коментарі: 1

1 241
hunter:
Сьогодні, 09:48

И шо,перечень специальностей военная тайна?Чё хоть в заявке подавали?


0 0

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