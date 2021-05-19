У Кременчуцькому педколеджі відбулися вибори директора

За Лесю Крупіну віддали більшість голосів; тепер її кандидатуру має погодити Полтавська обласна рада
18 травня у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка пройшли вибори директора. За результатами голосування найбільшу кількість голосів набрала Леся Крупіна, яка наразі займає посаду заступниці директора з навчально-виховної роботи та є очільницею ліцею «Політ».
У голосуванні брали участь працівники навчального закладу, а також обрані представники з числа студентів денної форми навчання. Голоси розподілилися наступним чином:
Через те, що педколедж – це комунальний заклад вищої освіти, тепер кандидатуру Лесі Крупіної мають погодити на засіданні Полтавської обласної ради. На цю процедуру може піти до місяця.
До цього заклад майже 34 роки очолював Іван Гальченко, заслужений працівник освіти України.
ТЪ запитав, над якими напрямками планує працювати Леся Крупіна на новій посаді.