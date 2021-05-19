У Кременчуцькому педколеджі відбулися вибори директора

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18 травня у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка пройшли вибори директора. За результатами голосування найбільшу кількість голосів набрала Леся Крупіна, яка наразі займає посаду заступниці директора з навчально-виховної роботи та є очільницею ліцею «Політ».





У голосуванні брали участь працівники навчального закладу, а також обрані представники з числа студентів денної форми навчання. Голоси розподілилися наступним чином:

115 – Леся Крупіна;

25 – Василь Карманенко;

22 – Тетяна Кулікова;

2 – проти всіх;

1 бюлетень зіпсований.

Через те, що педколедж – це комунальний заклад вищої освіти, тепер кандидатуру Лесі Крупіної мають погодити на засіданні Полтавської обласної ради. На цю процедуру може піти до місяця.





До цього заклад майже 34 роки очолював Іван Гальченко, заслужений працівник освіти України.





ТЪ запитав, над якими напрямками планує працювати Леся Крупіна на новій посаді.





- Продовжувати надавати якісні освітні послуги, які надавав педколедж за всі 90 років його існування. Про поширення спеціальностей можна вести розмову, якщо в цьому є затребуваність в суспільстві, у потенційного абітурієнта. Говоримо про те, що може бути у коледжі, який завжди славився художньою самодіяльністю, мистецький напрям; комп'ютерні науки давно обговорюються через наші результати в інформатиці. Філологія також у нас давно обговорюється як можлива спеціальність, - відповіла вона.