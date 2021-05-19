6 нагород завоювали спортсмени з Полтавщини на чемпіонаті Європи з бодібілдингу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 431

2 золоті, 2 срібні, 2 бронзові, 4, 5 і 6 фінальні місця завоювали спортсмени Полтавської області на чемпіонаті Європи в іспанській Санта-Суссане. Змагання проходили з 13 до 17 травня.



Світлана Гордієнко (Кременчук, тренер Олександр Гордієнко та Олег Понурко) виступала в трьох категоріях, завоювавши золоту медаль в категорії жінки бодіфітнес до 158 см, бронзову медаль в категорії бодіфітнес майстри 40-44 роки, і в акробатичному фітнесі зайняла 5 місце, виконавши норматив майстра спорту міжнародного класу.







Валерія Міщенка (Кременчук, тренер Сергій Назаренко) стала чемпіонкою в категорії бікіні юніори до 160 см 21-23 роки і зайняла 2 місце в категорії жінки бікіні до 160 см, також виконавши норматив майстра спорту міжнародного класу.







Георгій Барсуков (Лубни, тренер Сергій Хутренков) зайняв 2 місце в категорії бодібілдинг чоловіки до 85 кг.



Олена Бойко (Лубни, тренер Анастасія Горобець) бронза в категорії бікіні юніори до 166 см, 21-23 роки і показала 4 результат в категорії жінки бікіні до 162 см.



Віра Штанько (Полтава, тренер Владислав Чайковський) стала фіналісткою в категорії бікіні майстри 40-44 роки.

Команда України в чоловічій першості на 1 місці, серед жінок на 2 місці, серед майстрів і юніорів на 4 місці і в об'єднаному першості стала чемпіоном Європи 2021 року.