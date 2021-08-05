На Троїцькій встановили підвищений пішохідний перехід

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На Троїцькій триває ремонт дороги – комунальники укладають новий асфальт і також встановили підвищений пішохідний перехід. За даними мерії, такий перехід більш безпечний для пішоходів, адже водії автомобілів перед ним змушені будуть зменшувати швидкість. Крім того, дорожники облаштували нову паркувальну кишеню, адже хаотичне паркування транспорту обабіч дороги створює незручності учасникам дорожнього руху.

У Кременчуці у рамках планового ремонту проїжджої частини бригади шляхового ремонтно-будівельного управління цього тижня укладають нове асфальтобетонне покриття також на вулицях Академіка Маслова та Коцюбинського.