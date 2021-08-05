Стало відомо коли стартує чемпіонат України з хокею

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 312

Триває прийом заявок на участь у новому сезоні

Чемпіонат України з хокею з шайбою - чемпіонат Української хокейної ліги стартує 17 вересня. Цей розіграш національної першості стане 30-м в історії України.

У матчі-відкритті чемпіонату зіграють команди-фіналісти попереднього сезону - донецький «Донбас» і київський «Сокіл». Вони дадуть старт ювілейного розіграшу національної першості країни. Переможець стартового матчу сезону стане володарем традиційного трофея - Кубка Відкриття.

Чемпіонат традиційно пройде в два етапи - перший відбудеться в форматі регулярного чемпіонату. Другий етап - плей-офф - почнеться в березні і визначить команду-чемпіона України. Розкладом матчів передбачено три міжнародні паузи для проведення навчально-тренувальних зборів національних команд. Відзначимо, що на початку січня також відбудеться розіграш відновленого Кубку України.

Фінальна серія чемпіонату відбудеться в квітні 2022 року.

Зараз триває прийом заявок на участь в чемпіонаті Української хокейної ліги сезону 2021/22. Остаточний склад учасників чемпіонату буде визначено 1 вересня 2021 року.