У Кременчуці на COVID-19 захворіли 44-річна жінка, 30-річний чоловік та 5-місячне немовля

Вчора, 21:39 Переглядів: 416

Сьогодні, 4 серпня, в Кременчуці зареєстрували три нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 44-річна жінка, 30-річний чоловік та 5-місячне немовля. Із них двоє перебувають на амбулаторному лікуванні, а ще один - в інфекційному шпиталі. По даним випадкам проводяться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 9 пацієнтів.

Одужало 6 кременчужан.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 9 446 випадків хвороби: одужало 9 145, померло 274.