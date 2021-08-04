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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці на COVID-19 захворіли 44-річна жінка, 30-річний чоловік та 5-місячне немовля

Вчора, 21:39 Переглядів: 416

 

Одужало 6 кременчужан

Сьогодні, 4 серпня, в Кременчуці зареєстрували три нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 44-річна жінка, 30-річний чоловік та 5-місячне немовля. Із них двоє перебувають на амбулаторному лікуванні, а ще один - в інфекційному шпиталі. По даним випадкам проводяться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 9 пацієнтів.
Одужало 6 кременчужан.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 9 446 випадків хвороби: одужало 9 145, померло 274.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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