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Про це 4 серпня повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов
На Полтавщині зафіксували перші випадки коронавірусу штаму «Дельта». Про це 4 серпня повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
Він додав, що у центрах вакцинації Полтавської області вакцина в наявності, а щепитися легко й швидко.
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А де іменно виявили? Полтавщина велика. І звідкіля привезли? Ну, щоб людей зорієнтувати...
Так они и скажут! А то все туда за ним ломонутся!
А что уже в области есть такие препараты ,тесты и т.д., чтобы отличать виды коронавируса?