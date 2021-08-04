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Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

На Полтавщині зафіксували перші випадки коронавірусу штаму «Дельта»

Сьогодні, 18:26 Переглядів: 990 Коментарів: 3

 

Про це 4 серпня повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов

На Полтавщині зафіксували перші випадки коронавірусу штаму «Дельта». Про це 4 серпня повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

- Вважаю, це вагома причина саме зараз вакцинуватися проти коронавірусу, бо щеплення врятує від тяжкого перебігу хвороби, - написав пан Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що у центрах вакцинації Полтавської області вакцина в наявності, а щепитися легко й швидко.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус вакцинація вакцинация
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Коментарі: 3

302
Andron777:
Сьогодні, 20:28

А де іменно виявили? Полтавщина велика. І звідкіля привезли? Ну, щоб людей зорієнтувати... 


2 0
81
KSV:
Сьогодні, 20:35

Цитата: Andron777
І звідкіля привезли?

Так они и скажут! А то все туда за ним ломонутся!


1 1
1 239
hunter:
Сьогодні, 21:26

А что уже в области есть такие препараты ,тесты и т.д., чтобы отличать виды коронавируса?


2 0

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