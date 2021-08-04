На Полтавщині зафіксували перші випадки коронавірусу штаму «Дельта»

Сьогодні, 18:26 Переглядів: 990 Коментарів: 3

Про це 4 серпня повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов

На Полтавщині зафіксували перші випадки коронавірусу штаму «Дельта». Про це 4 серпня повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

- Вважаю, це вагома причина саме зараз вакцинуватися проти коронавірусу, бо щеплення врятує від тяжкого перебігу хвороби, - написав пан Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що у центрах вакцинації Полтавської області вакцина в наявності, а щепитися легко й швидко.