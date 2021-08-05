У Полтаві конфлікт між водіями закінчився стріляниною

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 354

4 серпня до відділу поліції № 1 Полтавського райуправління надійшло повідомлення від медиків про 34-річного чоловіка, ушпиталеного з вогнепальним пораненням коліна.

Як повідомляє пресслужба поліції, близько 13.00, на вулиці Половка відбувся конфлікт між двома учасниками дорожнього руху. Один із них (водій автомобіля Renault Kangoo) здійснив постріл у бік потерпілого з револьвера під патрон Флобера.

- Під час проведення оперативно-слідчих заходів ми встановили причетність до правопорушення жителя Полтави, 1963 року народження. За даним фактом слідчі поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Речові докази вилучені, - повідомив Олександр Савчук, начальник відділу поліції № 1 (Київський район).

На даний час вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. За хуліганство зі зброєю Кримінальний закон передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.