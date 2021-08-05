У Полтаві конфлікт між водіями закінчився стріляниною

4 серпня до відділу поліції № 1 Полтавського райуправління надійшло повідомлення від медиків про 34-річного чоловіка, ушпиталеного з вогнепальним пораненням коліна.
Як повідомляє пресслужба поліції, близько 13.00, на вулиці Половка відбувся конфлікт між двома учасниками дорожнього руху. Один із них (водій автомобіля Renault Kangoo) здійснив постріл у бік потерпілого з револьвера під патрон Флобера.
На даний час вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. За хуліганство зі зброєю Кримінальний закон передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.