САП просить суд конфіскувати квартиру ексзаступника начальника Полтавського ОТЦК

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 327

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до колишнього заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Олександра Котюха та його матері про цивільну конфіскацію квартири вартістю 1,92 млн грн.

Про це повідомляє «Слово і діло».

Як вказується в матеріалах судової справи, 20 серпня прокурор САП подав позов про конфіскацію квартири вартістю 1,92 млн грн Котюха та його матері. Саме на мати Котюха записана вказана квартира, проте договір про купівлю-продажу уклала дружина ексзаступника начальника Полтавського ОТЦК від імені своєї тещі.

У цій квартирі живе сім’я Котюха, а не його мати. Це підтверджується наявністю в них ключів від під'їзду та оплатою комунальних послуг.

За даними САП, мати Котюха та її чоловік не мали законних доходів для придбання цієї квартири і вона зробила це за дорученням сина. Раніше ВАКС наклав арешт на цю квартиру.

— Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті у відкритому судовому засіданні в приміщенні Вищого антикорупційного суду на 21 листопада 2024 року о 16.30, — йдеться в рішенні.

Мати посадовця Полтавського ОТЦК купила квартиру за 1,9 млн грн не маючи на те фінансової можливості — НАЗК

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» 28 серпня повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими та конфіскацію активів заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП на понад 1,9 млн грн. Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Як зазначають у НАЗК, під час проведення моніторингу способу життя посадовця Полтавського ОТЦК було встановлено, що у травні 2023 року його мати придбала квартиру у середмісті Полтави площею 97,7 кв. м. за понад 1,9 млн грн не маючи на те фінансової можливості. НАЗК виявило, що фактично цією квартирою користувався сам посадовець та члени його сім’ї.

З огляду на виявлені факти, САП звернулася до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та стягнення його з цієї посадової особи в дохід держави (цивільна конфіскація).