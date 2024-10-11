Протягом вересня в Кременчуці зупинили 137 п’яних водіїв – патрульна поліція

За керування транспортним засобом у нетверезому стані можна отримати штраф від 17 000 до 51 000 грн, бути позбавленим права керування від 1 до 10 років, та залишитися без автівки
За вересень 2024 року працівники Патрульної поліції Кременчука склали 137 адмінпротоколів за статтею 130 (Керування транспортним засобом особами, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Кременчука на своїй сторінці у Facebook.
Правоохоронці нагадують про відповідальність за керування транспортним засобом у стані спʼяніння або відмову від огляду на стан спʼяніння (ст. 130 КУпАП):
Нагадаємо, минулого тижні у Кременчуці зупинили водія ЗАЗ з рівнем алкоголю в 6 разів вищим за норму. А нещодавно патрульні у Кременчуці зупинили мотоцикліста, бо той був без шолома, а він виявився п’яним і позбавленим права керування.
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