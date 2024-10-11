Протягом вересня в Кременчуці зупинили 137 п’яних водіїв – патрульна поліція

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За керування транспортним засобом у нетверезому стані можна отримати штраф від 17 000 до 51 000 грн, бути позбавленим права керування від 1 до 10 років, та залишитися без автівки

За вересень 2024 року працівники Патрульної поліції Кременчука склали 137 адмінпротоколів за статтею 130 (Керування транспортним засобом особами, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Кременчука на своїй сторінці у Facebook.

Правоохоронці нагадують про відповідальність за керування транспортним засобом у стані спʼяніння або відмову від огляду на стан спʼяніння (ст. 130 КУпАП):

за ч. 1 ст. 130 — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;

з позбавленням права керування на 1 рік; за ч. 2 ст. 130 — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого, або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;

з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого, або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого; за ч. 3 ст. 130 — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу, або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу.

— Керуйте відповідально та дотримуйтесь ПДР! Якщо Ви стали свідком правопорушень, просимо не зволікати — терміново телефонувати на лінію 102, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижні у Кременчуці зупинили водія ЗАЗ з рівнем алкоголю в 6 разів вищим за норму. А нещодавно патрульні у Кременчуці зупинили мотоцикліста, бо той був без шолома, а він виявився п’яним і позбавленим права керування.