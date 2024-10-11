У Горішніх Плавнях автомобіль Nissan збив велосипедистку: 65-річну жінку госпіталізували

Сьогодні, 15:46 Переглядів: 154

Сьогодні, 11 жовтня, близько 11.20 на проспекті Героїв Дніпра у Горішніх Плавнях сталося зіткнення легковика та велосипеда. Поліція встановлює обставини події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

— За попередньою інформацією слідства, автомобіль Nissan, під керуванням 66-річної водійки, скоїв наїзд на 65-річну велосипедистку. З тілесними ушкодженнями потерпілу доставили до лікарні, — йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, що нещодавно у Малій Кохнівці під Кременчуком автівка збила велосипедиста — чоловік загинув на місці ДТП.